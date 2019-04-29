23:02
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес

      279
      Специфическая мода по-лугански
      Специфическая мода по-лугански / Фото автора

      Чтобы в Луганске почувствовать пасхальные настроения, нужно посетить два популярных места – кладбище и рынок. Можно было бы еще добавить к этому списку магазины, но это, поверьте, не то.

      Настроения людей и местную моду мы сможем уловить только на кладбище и на рынке. Хотя, казалось бы, чем может удивить кладбище? Вечная тема, в которой явление моды тоже весьма условно. И, тем не менее, именно после лета 2014 года ритуал похорон и все сопряженные с этим традиции претерпели существенные изменения. Из-за тотальной нехватки денег и повальной смертности хоронить стали весьма скромно. Эта забытая традиция – оркестр, цветы по дороге, сотни случайных людей – давно ушла в прошлое. Сейчас все весьма прозаично: вынос тела даже не из дома, а из морга, больницы или похоронного агентства. Бывает ведь и такое! Все снова просто – вынос тела из удаленного места отсекает случайных гостей.

      Читайте также: Письмо из Луганска: наивные – ждали признания "республик", а получили фрагменты в виде паспортов

      Но и это не все. О смерти сообщают позже, после похорон. Чтобы избежать лишних ртов на поминках. Да и сами поминки стали все больше условностью. На это часто нет денег или их просто жаль. Похоронили, разошлись... И на кладбище можно увидеть одного-двоих ближайших родственников. Но и это не то, что может так уж удивить.

      Удивляет то, что при каких-то денежных поступлениях, которыми чаще всего является украинская пенсия, родственники пытаются вложить деньги в памятник для умершего. При наличии чуть большей суммы заказывают ограду, после – лавочку и тротуарную плитку вокруг. Это все как бы не так, чтобы очень уж роскошно, но представьте, что это делает старушка для умершего супруга, вкладывая в это буквально все свои денежные поступления. Да, это удивляет (не то слово!).

      Заказывают два памятника – мужу и себе без последней даты, просят строителей не очень сильно закреплять свой памятник, потому что его еще снимать. То есть инвестицией стало то, что сопряжено со смертью. При чем для многих это такая роскошная сумма, что сам процесс установки памятника и тротуарной плитки это чуть ли не праздник. Старушки приносят на кладбище торт, чтобы накормить строителей, носят им обеды, стоят рядом, чтобы внести какие-то свои коррективы по консистенции цемента или шву в тротуарной плитке. Да, это довольно смешно и очень грустно одновременно. Строители шутят, что этим старушкам самим бы на кладбище, а они стараются из последних сил не упасть в грязь лицом и за свои копейки ставят памятники умершим близким.

      Пасха
      Так хоронят "героев Новороссии"

      А еще появилась традиция заказывать уборку могилы теми, кто это сделать сам не может. Это стоит от 500 рублей. Покраска металлического надгробия – от 1000 рублей, ограды – 2000 рублей. Да и вообще этот похоронный бизнес дело настолько прибыльное, что другого такого бизнеса здесь и не найти. Люди умирают сейчас слишком часто. В тандеме с больницей и милицией у похоронного агентства прекрасный дуэт. И судя по тому, что для захоронения любимого человека отдадут последнее, это и правду весьма выгодная тема.

      Читайте также: Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет

      blog_ava
      Рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо невероятно нежным
      сегодня
      29367
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Публикации Новости Луганска Пасха
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      сегодня , 22:05 Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      Ольга Черненко 279
      Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      сегодня , 22:01 Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      657
      Енергетика України: як її контролює Ахметов
      сегодня , 21:30 Енергетика України: як її контролює Ахметов
      Тетяна Мартинюк 96
      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      сегодня , 21:00 Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      Дмитро Гнап 149
      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      сегодня , 19:00 Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      489
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук