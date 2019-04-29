Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес

Чтобы в Луганске почувствовать пасхальные настроения, нужно посетить два популярных места – кладбище и рынок. Можно было бы еще добавить к этому списку магазины, но это, поверьте, не то.

Настроения людей и местную моду мы сможем уловить только на кладбище и на рынке. Хотя, казалось бы, чем может удивить кладбище? Вечная тема, в которой явление моды тоже весьма условно. И, тем не менее, именно после лета 2014 года ритуал похорон и все сопряженные с этим традиции претерпели существенные изменения. Из-за тотальной нехватки денег и повальной смертности хоронить стали весьма скромно. Эта забытая традиция – оркестр, цветы по дороге, сотни случайных людей – давно ушла в прошлое. Сейчас все весьма прозаично: вынос тела даже не из дома, а из морга, больницы или похоронного агентства. Бывает ведь и такое! Все снова просто – вынос тела из удаленного места отсекает случайных гостей.

Читайте также: Письмо из Луганска: наивные – ждали признания "республик", а получили фрагменты в виде паспортов

Но и это не все. О смерти сообщают позже, после похорон. Чтобы избежать лишних ртов на поминках. Да и сами поминки стали все больше условностью. На это часто нет денег или их просто жаль. Похоронили, разошлись... И на кладбище можно увидеть одного-двоих ближайших родственников. Но и это не то, что может так уж удивить.

Удивляет то, что при каких-то денежных поступлениях, которыми чаще всего является украинская пенсия, родственники пытаются вложить деньги в памятник для умершего. При наличии чуть большей суммы заказывают ограду, после – лавочку и тротуарную плитку вокруг. Это все как бы не так, чтобы очень уж роскошно, но представьте, что это делает старушка для умершего супруга, вкладывая в это буквально все свои денежные поступления. Да, это удивляет (не то слово!).

Заказывают два памятника – мужу и себе без последней даты, просят строителей не очень сильно закреплять свой памятник, потому что его еще снимать. То есть инвестицией стало то, что сопряжено со смертью. При чем для многих это такая роскошная сумма, что сам процесс установки памятника и тротуарной плитки это чуть ли не праздник. Старушки приносят на кладбище торт, чтобы накормить строителей, носят им обеды, стоят рядом, чтобы внести какие-то свои коррективы по консистенции цемента или шву в тротуарной плитке. Да, это довольно смешно и очень грустно одновременно. Строители шутят, что этим старушкам самим бы на кладбище, а они стараются из последних сил не упасть в грязь лицом и за свои копейки ставят памятники умершим близким.



Так хоронят "героев Новороссии"

А еще появилась традиция заказывать уборку могилы теми, кто это сделать сам не может. Это стоит от 500 рублей. Покраска металлического надгробия – от 1000 рублей, ограды – 2000 рублей. Да и вообще этот похоронный бизнес дело настолько прибыльное, что другого такого бизнеса здесь и не найти. Люди умирают сейчас слишком часто. В тандеме с больницей и милицией у похоронного агентства прекрасный дуэт. И судя по тому, что для захоронения любимого человека отдадут последнее, это и правду весьма выгодная тема.

Читайте также: Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет