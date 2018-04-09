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Пьяная драка с кровавыми последствиями произошла в Киеве

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Пьяная драка с кровавыми последствиями произошла в Киеве
Пьяная драка с кровавыми последствиями произошла в Киеве / "Киев оперативный"

Вечером 8 апреля в Киеве на Оболони произошли одно за другим пьяная драка, ножевое ранение в лицо и исчезновения кошелька у пострадавшего. Причина инцидента связана с употреблением алкоголя.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

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По информации журналистов, сначала двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, что-то между собой не поделили, когда один заходил в подъезд, а другой выходил.

"Слово за слово и началась драка. Одному надоело просто так махать кулаками, и он достал нож. Пырнул прямо под глаз. Неизвестно, чем бы закончилось, если бы все это не увидел мужчина, который сидел в автомобиле. Он сразу выбежал из машины, пытался успокоить мужчину с ножом, но тщетно. Пришлось использовать газовый баллон", – подчеркивается в заметке.

Пьяная драка с кровавыми последствиями произошла в Киеве: видео (18+)

Добавим, что во время драки у пострадавшего исчез кошелек, однако его потом нашли патрульные полицейские, прибывшие на вызов по поводу инцидента, – лежал в нескольких метрах от места драки.

В итоге мужчины, у которого было ранено лицо, доставили в больницу. На месте также работала следственно-оперативная группа.

Теги: Новости Украины Криминальные новости столкновения Алкоголь Новости Киева
Источник: 24 Канал
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