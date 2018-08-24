Пьяная и очаровательная – в сети отреагировали на новое фото Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских удивила новым фото из столичного кафе. В сети сразу же прокомментировали фотографию, добавив, что звезда выглядит не лучшим образом.
Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, стала активным блогером. Певица показывает, как проводит свои будни и демонстрирует стройную фигуру на отдыхе. Однако некоторые снимки вызывают не только восторг у ее поклонников, но и привлекают внимание хейтеров.
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Так, артистка отпраздновала день рождения подруги в одном из столичных кафе. Настя Каменских показала фото с вечеринки, на которой она позирует вместе с именинницей.
Пользователи сети сразу же обратили внимание на прищуренные глаза певицы. Люди предположили, что Настя Каменских сильно выпила, другие же засыпали звезду комплиментами. "Вы очаровательная", "Красотка", "Ты лучшая", "Прекрасная, как всегда", – написали пользователи сети.