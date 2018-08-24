Пьяная и очаровательная – в сети отреагировали на новое фото Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских удивила новым фото из столичного кафе. В сети сразу же прокомментировали фотографию, добавив, что звезда выглядит не лучшим образом.

Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, стала активным блогером. Певица показывает, как проводит свои будни и демонстрирует стройную фигуру на отдыхе. Однако некоторые снимки вызывают не только восторг у ее поклонников, но и привлекают внимание хейтеров.

Читайте также: Настя Каменских засветила пикантное декольте в стильном наряде: фото

Так, артистка отпраздновала день рождения подруги в одном из столичных кафе. Настя Каменских показала фото с вечеринки, на которой она позирует вместе с именинницей.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 23 Сер 2018 р. о 8:47 PDT

Пользователи сети сразу же обратили внимание на прищуренные глаза певицы. Люди предположили, что Настя Каменских сильно выпила, другие же засыпали звезду комплиментами. "Вы очаровательная", "Красотка", "Ты лучшая", "Прекрасная, как всегда", – написали пользователи сети.