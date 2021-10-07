Почему мужчина набросился на несовершеннолетнего – не известно. Однако в сети отмечают, что это не первый случай с его участием. Инцидент произошел вечером 6 октября.

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Ругал и хотел избить

На записи видно, как неадекватный и пьяный мужчина хочет избить 15-летнего подростка. Он ругается матом и едва сдерживается, чтобы не наброситься на него.

В инцидент вмешались охранники супермаркета. Они успокаивали злоумышленника и уже выводили его из магазина. Однако вдруг нетрезвый убежал от охранников и побежал за подростком.

Мужчины догнали его и брызнули в лицо перцовым баллончиком, потому что тот никак не мог успокоиться. Удалось ли злоумышленнику ударить подростка – не известно. Однако позже мужчина уже успокоился.

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В Сети говорят, что злоумышленника зовут Евгений. Он живет на Марсельской. В сентябре мужчина сильно избил и сломал знакомому парню челюсть. Парня тебе несколько раз прооперировали.