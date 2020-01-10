Пьяный мужчина похитил у матери малыша
В Днепре с рейсового автобуса сняли напуганного пятилетнего мальчика, который ехал с сожителем матери.
В полицию позвонила пассажирка автобуса. Она сообщила правоохранителям, что в салоне находится пьяный мужчина с маленьким ребенком, который его боится.
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Человек из-за опьянения не мог сидеть на сиденье, потому лежал на полу рядом. Также он вел себя неадекватно и забыл, что с ним был ребенок. Патрульные узнали обстоятельства происшествия у бабушки, телефон которой нашли у пьяного мужчины.
Сожитель матери навеселе похитил ее ребенка / Фото: Патрульная полиция
Полицейские выяснили, что выпивший – друг матери. Мать и ее сожитель пили вместе, а потом поссорились. Мужчина забрал мальчика с собой в Днепр. Сам ребенок из Терновки, где его уже разыскивала бабушка. Она просила, чтобы патрульные не передавали ребенка посторонним. Малыш тоже этого не хотел. Полицейским мальчик сказал, что хочет вернуться к бабушке.
Патрульные передали малыша сотрудникам ювенальной превенции. Друга матери забрали в участок.
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