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      Пьяный мужчина похитил у матери малыша

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      Сожитель матери навеселе похитил ее ребенка / facebook.com

      В Днепре с рейсового автобуса сняли напуганного пятилетнего мальчика, который ехал с сожителем матери.

      В полицию позвонила пассажирка автобуса. Она сообщила правоохранителям, что в салоне находится пьяный мужчина с маленьким ребенком, который его боится.

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      Человек из-за опьянения не мог сидеть на сиденье, потому лежал на полу рядом. Также он вел себя неадекватно и забыл, что с ним был ребенок. Патрульные узнали обстоятельства происшествия у бабушки, телефон которой нашли у пьяного мужчины.

      дитина
      Сожитель матери навеселе похитил ее ребенка / Фото: Патрульная полиция

      Полицейские выяснили, что выпивший – друг матери. Мать и ее сожитель пили вместе, а потом поссорились. Мужчина забрал мальчика с собой в Днепр. Сам ребенок из Терновки, где его уже разыскивала бабушка. Она просила, чтобы патрульные не передавали ребенка посторонним. Малыш тоже этого не хотел. Полицейским мальчик сказал, что хочет вернуться к бабушке.

      Патрульные передали малыша сотрудникам ювенальной превенции. Друга матери забрали в участок.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Днепра Криминальные новости Криминал
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