Пять из шести континентов – в огне: в NASA показали шокирующую карту пожаров

NASA показало карту пожаров, которые видно с космоса. В организации показали, что 5 из 6 континентов страдают от пожаров.

На карте заметны красные точки – это и есть пожары. Кое-где территория почти вся красная от огня.

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NASA показало карту пожаров с космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в США, показало вид континентов с космоса. В частности заметно места возгорания. Хоть некоторые красные точки – это извержения вулканов или факелы огня на газовых месторождениях, однако большинство – лесные пожары.



Пожары бушуют во многих странах мира / Скриншот с сайта NASA

На карте видно, что от пожаров страдает Африка, Штаты, Россия, Австралия. Это заметно с космоса.

Кстати, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке фотографировал с высоты более 400 километров пожары в Греции.

Пожары в мире: кратко