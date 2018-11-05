Пять игроков "Шахтера" и двое из "Динамо": символическая сборная 14 тура УПЛ по версии InStat

Пять игроков "Шахтера", два с "Динамо" и "Зари", а также по одному из "Карпат" и "Мариуполя" попали в символическую сборную 14 тура УПЛ по версии InStat.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ. Читайте также: "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ "Шахтер" в сборной тура представили Исмаили, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон и Жуниор Мораес. Среди игроков "Динамо" выделили Николая Шапаренко и Виталия Миколенко. Также сюда попали Виталий Вернидуб и Александр Тимчик ("Заря"), Марьян Швед ("Карпаты") и Евгений Гальчук ("Мариуполь"). Символическая сборная 14 тура УПЛ по данным InStat Напомним, что Марьян Швед признан лучшим игроком 14 тура украинской Премьер-лиги. Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24