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      Пять игроков "Шахтера" и двое из "Динамо": символическая сборная 14 тура УПЛ по версии InStat

      16 Читати новину українською
      Символическая сборная 14 тура УПЛ
      Символическая сборная 14 тура УПЛ

      Пять игроков "Шахтера", два с "Динамо" и "Зари", а также по одному из "Карпат" и "Мариуполя" попали в символическую сборную 14 тура УПЛ по версии InStat.

      Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

      Читайте также: "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ

      "Шахтер" в сборной тура представили Исмаили, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон и Жуниор Мораес. Среди игроков "Динамо" выделили Николая Шапаренко и Виталия Миколенко. Также сюда попали Виталий Вернидуб и Александр Тимчик ("Заря"), Марьян Швед ("Карпаты") и Евгений Гальчук ("Мариуполь").

      Символическая сборная 14 тура УПЛ по данным InStat

      Напомним, что Марьян Швед признан лучшим игроком 14 тура украинской Премьер-лиги.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Заря ФК Мариуполь ФК Карпаты Шахтер Динамо УПЛ
      Источник: 24 Канал
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