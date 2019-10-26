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      По мотивам "Чернобыля": как выглядит и сколько стоит аренда "советской" квартиры – фото

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      На популярном среди путешественников сервисе аренды жилья Airbnb можно снять необычную квартиру в центре спального района Вильнюса, где проходили съемки популярного сегодня сериала "Чернобыль".

      После просмотра "Чернобыля" пара из Вильнюса решила обустроить свою квартиру в спальном районе литовской столицы так, чтобы сохранить в ней типичный "советский" интерьер, и выставить жилье на Airbnb.

      Часть съемок популярного сериала действительно проходила в Вильнюсе. Для изображения города Припять при взрыве на ЧАЭС идеально подошел район Фабиенишкес в Литве, где до сих пор сохранились преимущественно старые советские многоэтажки.

      Узнайте больше: От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO

      Фанатам "Чернобыля" предлагают получить новый опыт и пожить в "настоящей советской квартире". В описании жилья на Airbnb указано, что это "уникальная советская квартира", вдохновленная сериалом от HBO (Unique Soviet Apartment inspired by HBO Chernobyl).

      Жилье рассчитано на 2 гостей. Здесь есть 1 спальня с единственной кроватью, 1 ванная и объект пользуется большой популярностью среди тех, кто планирует остановиться в Вильнюсе.

      Интерьер "уникальной советской квартиры": смотрите фото:

       

       

      В интерьере все до мельчайших деталей воссоздано в духе прошлого: здесь и советская мебель, и посуда, и даже бытовая техника из прошлого века.

      Советская бытовая техника в квартире до сих пор в рабочем состоянии

      Людям, в которых просыпается ностальгия по Союзу, в такой квартире точно будет что вспомнить.

      Аренда этого советского жилища в Вильнюсе обойдется примерно в 68 долларов США за сутки. За услуги сервиса Airbnb придется заплатить еще примерно 9 долларов.

      радянська квартира Чорнобиль серіал Вільнюс оренда Airbnb
      Аренда "советской" квартиры обойдется в 68 долларов в сутки

      Смотрите также: Как выглядят квартиры в Эстонии, которые продают за 50 евро

      После выхода на экраны сериала "Чернобыль" в Припяти и зоне отчуждения вблизи ЧАЭС наблюдается настоящий туристический бум.

      читайте больше о сериале "чернобыль":
       
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      Теги: Новости недвижимости Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости мира Чорнобыль сериал Фотоновости Аренда недвижимости
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      Новости за 28 октября
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