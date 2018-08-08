По улицам Киева проехал самолет: видео
Поздно ночью в среду, 8 августа, в Киеве на Воздухофлотском проспекте заметили самолет.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
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"Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотском перевозят самолет. Зрелище, конечно, хорошее, но лучше объехать", – написали в группе.
Источник: 24 канал
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