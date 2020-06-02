Украинцы привыкли, что любой кризис, как следствие, приводит к большому падению курса национальной валюты. Все прошлые кризисы гривна падала, однако в 2020 году этого не произошло.

О том, в чем секрет относительно стабильного курса, несмотря на мировой кризис, – в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Тарас Козак.

О первой неделе июня Прогнозы курса валют: каким будет курс доллара на этой неделе

Он объяснил, что сначала доллар также начал расти, и ситуация начинала расшатываться: с курса в 25 гривен он быстро дорос до 28. Однако потом ситуация выровнялась.

Украинцам с стало понятно, что:

доллар в стране есть,

банки готовы продавать,

банки не закрывались (ранее банки обанкрочивались, и это заканчивалось невозвратом депозитов).

В этот раз все пошло по-другому. Украинцы увидели, что во время кризиса банковская система может быть надежной: банки возвращают депозиты, банки не сильно подняли, – а в последнее время даже снизили, – проценты на депозиты.

"Этот кризис протекает совсем иначе. Мы видим, что долгосрочная финансовая стабильность, которая была с 2015 до 2019 года и хорошая работа Нацбанка привели к тому, что мы действительно жили и живем в такой себе макрофинансовой стабильности", – подытожил Козак.

Что известно про курс гривны по состоянию на начало июня 2020

По состоянию на 2 июня курс гривны к евро на наличном рынке практически не изменился, а вот относительно доллара – укрепился на 3 копейки. В целом в течение последних 7 дней доллар стабильно дешевеет после роста в конце мая.

Наличный курс валют в Киеве 2 июня такой: