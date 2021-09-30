Мужчина принципиально не хотел обслуживать людей на украинском. Один из совладельцев заведения извинился за партнера.
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"Почему меня обязывают говорить на украинском? А почему не по-китайски", – возмущался продавец.
Как аргументировал свою позицию продавец
Заведение называется "7ЧБРК". Клиент убеждал, что никто не заставляет делать работника это в частной жизни, но он обязан обслуживать клиентов на государственном языке.
Работник заведения сказал, что для него такая просьба – это насилие. Именно поэтому он будет общаться на том языке, на котором ему удобно.
Я не хочу совершать насилия в отношении себя. Я лучше буду на английском,
– говорил он.
Впоследствии один из владельцев написал к клиенту. Мужчина признался, что ему стыдно и он соглашается с каждым пунктом возмущения.
В Харькове отказались обслуживать на украинском: смотрите видео
Что делать, если не хотят обслуживать на украинском / инфографика 24 канала
Текст публикации Сергея Стерненко
И снова языковой скандал.
В Харькове продавец и совладелец заведения обозвал украиноязычных граждан рагулями, заявил что сожалеет, что живет в Украине, и принципиально отказал клиенту в обслуживании на украинском.
Другой совладелец уже за своего партнера извинился. Очередной случай дискриминации украинцев в Украине по языковому признаку.
Но некоторые слуги народа вам и дальше будут рассказывать, что "русскоязычных" в Украине "притесняют".