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      Почему будет сложно объявлять военное положение в Крыму: Бабин дал объяснение

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      Агрессия РФ в Азовском море
      Агрессия РФ в Азовском море / Фото из социальных сетей

      Об агрессии РФ в Азовском море, об украинских моряках на захваченных судах и о сложностях возможного введения военного положения, в частности, в Крыму – в прямом эфире 24 канала рассказал постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин.

      По его словам, разница в количестве раненых по нашим данным (их 6) и по данным со стороны агрессора (их 3) является худшим признаком ситуации.

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      Бабин отметил, что пока дополнительной информации не имеет.

      "Да, действительно, захвачены суда в Керчи. Где-то в 4 утра Россия заявила о так называемом возобновления работы Керченского пролива. Насколько я понимаю, они завершили активную часть этой агрессивной военной операции. которую они провели. Тут вопрос за тем, как будут относиться к нашим военнопленным, потому что РФ декларирует о каких-то уголовных делах. Мы знаем, что Россия имеет "прекрасный" опыт работы с заложниками, шоу с заложниками, выдвижением требований на основании наличия заложников", – отметил постоянный представитель Президента Украины в Крыму.

      Бабин напомнил, что ночью с 25 на 26 ноября решение СНБО и позиция Президента Украины Петра Порошенко были достаточно однозначными: "Сейчас мы ждем решения Верховной Рады, которое должно быть сегодня в 16:00, об объявлении военного положения".

      Лично я жду от Верховной Рады еще и отмены закона о свободной экономической зоне Крым. Потому что очень трудно объявлять военное положение в Крыму. когда десятки народных депутатов имеют там бизнес. Ведут дела с государством-агрессором тогда, когда оно уничтожает наши ВМС в том же Крыму и грубо нарушает принципы международного права и права человека,
      – подчеркнул политик.

      На вопрос, должна ли Украина отвечать агрессией, Бабин дал утвердительный ответ.

      "Мы должны отвечать силой оружия. Иначе, я думаю, к сожалению, агрессия будет распространяться, углубляться. И дальнейшее существование украинского государства, украинского народа невозможно без вооруженного отпора российской агрессии. Других обстоятельств мы не имеем. Других шансов история нам не дает", – подчеркнул представитель президента в Крыму.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

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      Теги: Военное положение Конфликт в Азовском море Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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