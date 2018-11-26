Чому буде складно оголосити воєнний стан у Криму: Бабін дав пояснення

Про агресію РФ в Азовському морі, про українських моряків на захоплених суднах та про складнощі можливого введення воєнного стану, зокрема, в Криму – у прямому ефірі 24 каналу розповів постійний представник Президента України в Криму Борис Бабін.

За його словами, різниця у кількості поранених за нашими даними (їх 6) та за даними зі сторони агресора (їх 3) є найгіршою ознакою ситуації.

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Бабін зазначив, що наразі додаткової інформації не має.

"Так, дійсно, захоплені судна в Керчі. Десь о 4 ранку Росія заявила про так зване поновлення роботи Керченської протоки. Наскільки я розумію, вони завершили активну частину цієї агресивної військової операції. яку вони провели. Тут питання за тим, як будуть ставитися до наших військовополонених, бо РФ декларує про якийсь кримінальні справи. Ми знаємо, що Росія має "прекрасний" досвід роботи з заручниками, шоу з заручниками, висуванні вимог на підставі наявності заручників", – зазначив постійний представник Президента України в Криму.

Бабін нагадав, що вночі з 25 на 26 листопада рішення РНБО і позиція Президента України Петра Порошенка були доволі однозначними: "Наразі ми чекаємо на рішення Верховної Ради, яке має бути сьогодні в 16.60, про оголошення військового стану".

Особисто я чекаю від Верховної Ради ще й скасування закону про вільну економічну зону Крим. Бо дуже важко оголошувати військовий стан у Криму. коли десятки народних депутатів мають там бізнес. Ведуть оборудок з державою-агресором тоді, коли вона знищує наше ВМС в тому самому Криму і брутально порушує засади міжнародного права і права людини,

– підкреслив політик.

На питання, чи має Україна відповідати агресією, Бабін дав ствердну відповідь.

"Ми маємо відповідати силою зброї. Бо інакше, я думаю, на жаль, агресія буде поширюватися, поглиблюватися. І подальше існування української держави, українського народу не можливе без збройної відсічі російської агресії. Інших обставин ми не маємо. Інших шансів історія нам не дає", – наголосив представник президента в Криму.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.