Почему детям необходимо ходить босиком
Британские ученые убеждены, что детям необходимо ходить босиком, чтобы избежать большинства травм в будущем.
Директор исследовательской группы из университета Лидса Бекетта Питер Фрэнсис объясняет, что есть различия, пишет The Independent.
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Из-за ношения обуви при формировании стопы его нога становится узкой и имеет более низкий подъем. Следовательно, при движении давление концентрируется на пятке и на части стопы между пальцами и подъемом.
Почему детям необходимо ходить босиком
А дети, которые ходили босиком, имели широкие стопы, и поэтому давление распределялся равномерно.
Также люди, которые бегают босиком, имеют более короткий шаг, который требует вытягивания ноги. А это хорошо развивает мышцы вокруг колена.
Детям полезно ходить босиком
К слову, часто случается так, что в детстве эмоциональное здоровье частично или полностью разрушается. Иногда люди не понимают, что именно блокирует, сбивает с толку в конкретный момент.
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