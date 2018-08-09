Британские ученые убеждены, что детям необходимо ходить босиком, чтобы избежать большинства травм в будущем.

Директор исследовательской группы из университета Лидса Бекетта Питер Фрэнсис объясняет, что есть различия, пишет The Independent.

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Из-за ношения обуви при формировании стопы его нога становится узкой и имеет более низкий подъем. Следовательно, при движении давление концентрируется на пятке и на части стопы между пальцами и подъемом.



Почему детям необходимо ходить босиком



А дети, которые ходили босиком, имели широкие стопы, и поэтому давление распределялся равномерно.



Также люди, которые бегают босиком, имеют более короткий шаг, который требует вытягивания ноги. А это хорошо развивает мышцы вокруг колена.



Детям полезно ходить босиком

К слову, часто случается так, что в детстве эмоциональное здоровье частично или полностью разрушается. Иногда люди не понимают, что именно блокирует, сбивает с толку в конкретный момент.

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