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Почему детям необходимо ходить босиком

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Почему детям необходимо ходить босиком
Почему детям необходимо ходить босиком / independent.co.uk

Британские ученые убеждены, что детям необходимо ходить босиком, чтобы избежать большинства травм в будущем.

Директор исследовательской группы из университета Лидса Бекетта Питер Фрэнсис объясняет, что есть различия, пишет The Independent.

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Из-за ношения обуви при формировании стопы его нога становится узкой и имеет более низкий подъем. Следовательно, при движении давление концентрируется на пятке и на части стопы между пальцами и подъемом.

Чому дітям необхідно ходити босоніж
Почему детям необходимо ходить босиком

А дети, которые ходили босиком, имели широкие стопы, и поэтому давление распределялся равномерно.

Также люди, которые бегают босиком, имеют более короткий шаг, который требует вытягивания ноги. А это хорошо развивает мышцы вокруг колена.

дітям корисно ходити босоніж
Детям полезно ходить босиком

К слову, часто случается так, что в детстве эмоциональное здоровье частично или полностью разрушается. Иногда люди не понимают, что именно блокирует, сбивает с толку в конкретный момент.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
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