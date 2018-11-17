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      Почему людей тянет к алкоголю: ученые озвучили причину

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      Ученые рассказали, почему людей тянет к алкоголю
      Ученые рассказали, почему людей тянет к алкоголю / Фото из открытых источников

      Климатические условия влияют на склонность людей к потреблению спиртных напитков. В частности, чем холоднее погода в стране, тем больше люди употребляют алкоголь.

      К такому выводу пришли международные ученые из Мексики, Испании и США, сообщает Hepatology.

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      Ученые в ходе исследования проанализировали данные о потреблении алкоголя в 193 странах мира и сопоставили их с климатом в этих государствах.

      Выяснилось, что жители холодных стран более склонны к употреблению спиртных напитков. Вместе с тем, в солнечных и теплых регионах уровень пристрастия к алкоголю значительно ниже.

      via GIPHY

      Кроме того, в странах с холодным климатом чаще встречаются случаи алкоголизма и развития на его фоне цирроза печени.

      По мнению исследователей, такие данные можно объяснить тем, что с помощью алкоголя люди в холодной местности согреваются и борются с депрессией.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье исследования Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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