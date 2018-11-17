Почему людей тянет к алкоголю: ученые озвучили причину

Климатические условия влияют на склонность людей к потреблению спиртных напитков. В частности, чем холоднее погода в стране, тем больше люди употребляют алкоголь.

К такому выводу пришли международные ученые из Мексики, Испании и США, сообщает Hepatology.

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Ученые в ходе исследования проанализировали данные о потреблении алкоголя в 193 странах мира и сопоставили их с климатом в этих государствах.

Выяснилось, что жители холодных стран более склонны к употреблению спиртных напитков. Вместе с тем, в солнечных и теплых регионах уровень пристрастия к алкоголю значительно ниже.

Кроме того, в странах с холодным климатом чаще встречаются случаи алкоголизма и развития на его фоне цирроза печени.

По мнению исследователей, такие данные можно объяснить тем, что с помощью алкоголя люди в холодной местности согреваются и борются с депрессией.

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