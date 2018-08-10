11:51
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему Меган Маркл игнорирует заявления скандального отца: данные СМИ

15 Читати новину українською
Меган Маркл игнорирует своего отца
Меган Маркл игнорирует своего отца / TMZ

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл не прекращает распространять все новые резонансные заявления. Недавно он отметил, что "лучше бы умер", тогда Меган было бы легче. Однако даже такие резонансные заявления не заставили жену принца Гарри нарушить свое молчание.

Как и Кенсингтонский дворец, так и сама Меган Маркл продолжают игнорировать все скандальные интервью родственников герцогини. Как утверждают инсайдеры издания The Daily Mail, на это есть причины.

Читайте также: Она была бы никем без меня, – отец Меган Маркл ошеломил очередным заявлением

Меган Маркл хорошо знает своего отца и вовсе не верит его "крокодиловым слезам". Поэтому она бы предпочла, чтобы американские родственники сделали для нее самый большой подарок, о котором она сейчас может мечтать – прекратили бы давать комментарии в СМИ.

Она, хоть убей, не может понять, зачем он роет себе такую глубокую яму и говорит вещи типа "ей было бы проще, если бы ее папа умер". Она сказала, что просто хочет, чтобы ее папа "перестал болтать" с прессой. Это единственный подарок на день рождения, который она хотела от своего отца,
– отметил инсайдер.

Сейчас герцогиня Сассекская не намерена отвечать на звонки Томаса Маркла. Все потому, что Меган самом деле обижена на его поведение и опасается, что их разговор не будет частным, поэтому станет причиной для нового скандального заявления.

"Меган верна себе и заботится о себе, а это значит, что она избегает токсичных отношений. Не то, что она больше никогда не будет общаться с отцом, но точно не сейчас, не в такой атмосфере", – добавил инсайдер.

Кроме этого, близкий человек Меган Маркл заверил, что отношения герцогини с отцом и до этого были непростыми. Поэтому жена принца Гарри называет эту ситуацию "эмоциональным шантажом" и видом манипуляции.

 

"Такое поведение не возникает за один день. Почему, думаете вы, ее родители вообще расстались? Меган, которая росла с нарциссом, пришлось преодолеть многие проблемы с самоуважением. У нее есть инструменты против этого эмоционального шантажа. Она молится, потому что такой является Меган. Она и мухи не обидит, но и не купится на крокодиловые слезы своего отца. Она уже слишком много раз через это проходила", -– поделился инсайдер.

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркля. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.

Теги: LifeStyle Великобритания Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
сегодня, 08:31 Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
сегодня, 09:06 Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Сирийские правительственные войска штурмуют Алеппо
 4 августа 2012 , 21:30
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук