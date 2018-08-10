Почему Меган Маркл игнорирует заявления скандального отца: данные СМИ

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл не прекращает распространять все новые резонансные заявления. Недавно он отметил, что "лучше бы умер", тогда Меган было бы легче. Однако даже такие резонансные заявления не заставили жену принца Гарри нарушить свое молчание.

Как и Кенсингтонский дворец, так и сама Меган Маркл продолжают игнорировать все скандальные интервью родственников герцогини. Как утверждают инсайдеры издания The Daily Mail, на это есть причины.

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Меган Маркл хорошо знает своего отца и вовсе не верит его "крокодиловым слезам". Поэтому она бы предпочла, чтобы американские родственники сделали для нее самый большой подарок, о котором она сейчас может мечтать – прекратили бы давать комментарии в СМИ.

Она, хоть убей, не может понять, зачем он роет себе такую глубокую яму и говорит вещи типа "ей было бы проще, если бы ее папа умер". Она сказала, что просто хочет, чтобы ее папа "перестал болтать" с прессой. Это единственный подарок на день рождения, который она хотела от своего отца,

– отметил инсайдер.

Сейчас герцогиня Сассекская не намерена отвечать на звонки Томаса Маркла. Все потому, что Меган самом деле обижена на его поведение и опасается, что их разговор не будет частным, поэтому станет причиной для нового скандального заявления.



"Меган верна себе и заботится о себе, а это значит, что она избегает токсичных отношений. Не то, что она больше никогда не будет общаться с отцом, но точно не сейчас, не в такой атмосфере", – добавил инсайдер.



Кроме этого, близкий человек Меган Маркл заверил, что отношения герцогини с отцом и до этого были непростыми. Поэтому жена принца Гарри называет эту ситуацию "эмоциональным шантажом" и видом манипуляции.

Допис, поширений Meghan Markle️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 12 Лип 2018 р. о 8:54 PDT

"Такое поведение не возникает за один день. Почему, думаете вы, ее родители вообще расстались? Меган, которая росла с нарциссом, пришлось преодолеть многие проблемы с самоуважением. У нее есть инструменты против этого эмоционального шантажа. Она молится, потому что такой является Меган. Она и мухи не обидит, но и не купится на крокодиловые слезы своего отца. Она уже слишком много раз через это проходила", -– поделился инсайдер.

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркля. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.