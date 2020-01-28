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      Почему не всем украинцам пришли меньшие цифры в платежках за тепло: ответ Геруса

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      Платежки за тепло / 24 канал

      Не всем украинцам в декабре 2019 года пришли меньшие цифры в платежках за тепло. Причиной может быть использование другого топлива, а не газа. Также многое зависит от местного самоуправления, ведь именно они устанавливают тарифы на тепло, а не Киев.

      Об этом 24 каналу в программе "После всего" рассказал глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса Андрей Герус.

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      По его словам, в Украине произошло снижение цены на газ, что стало основным фактором для возможных перерасчетов.

      "Цена снизилась более чем 35%, по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году", – сказал Герус.

      ► Какое топливо

      "80% в себестоимости тепла - это газ. Поэтому если самая большая составляющая тепла становится существенно дешевле, есть основания для пересчета тарифа на тепло, или должны быть веские аргументы, почему перечисление не произошло", – отметил глава комитета.

      Там, где угольная ТЭЦ – это немного другая история, ведь в качестве топлива там используют уголь, а вот там где газ – снижение должно быть,
      – отметил Герус.

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      ► Местные самоуправления

      Герус отметил, что в целом по Украине по состоянию на прошлую неделю (с 20 по 26 января) перерасчет тарифов осуществили 124 города 16 областных центров.

      Однако это произошло не везде, потому что в абсолютном большинстве городов Украины тарифы на тепло устанавливают органы местного самоуправления. Они устанавливаются не в Киеве, а на месте,
      подчеркнул эксперт.

      На вопрос, как тогда на тарифы планировал повлиять президент с соответствующими заявлениями, Герус отметил, что это было сказано на совещании, которое проводилось с органами местного самоуправления.

      "В нем приняли участие президент, премьер-министры, министры, мэры областных центров, а также председателя ОГА. Поэтому, конечно, такие вещи возможны в сотрудничестве президента, правительства и органов местного самоуправления. Если у органов местного самоуправления есть возможность снизить тарифы, то многие это делают. И это правильно. Единственное, что им нужны были определенные законодательные механизмы. Потому что декабрь уже заканчивался, и это должен был быть перерасчет того, что фактически уже было начислено. Поэтому были приняты определенные изменения в правила, и эти решение Кабмина позволили органам местного самоуправления перечислить платежки", – подытожил глава комитета.

      Видео: интервью 24 каналу с Андреем Герусом

       

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Газ Деньги Коммунальные услуги Тарифы на газ Тарифы
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