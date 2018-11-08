Почему нельзя отменить акциз на ввоз авто в Украину: в Раде дали объяснение

Невозможно полностью отменить акцизный налог на ввоз авто в Украину. Все потому, что эти поступления важны для экономического состояния страны.

Об этом заявила глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает "РБК-Украина".

Некоторые активисты, возможно, хотели бы полной отмены акцизного налога. Она невозможна по двум причинам. Во-первых, потому что сегодня поступления в бюджет от акцизных налогов составляют 7-10 миллиардов гривен в год,

– сказала Южанина.

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Она подчеркнула, что Украина формирует налоговую политику в зависимости от экономического состояния и социальных обязательств.

"Я думаю, что растаможивать автомобили граждан вдохновит именно то, что средства будут полностью направлены в Пенсионный фонд. Принятые нормы, возможно, трудны для государства, так как это действительно потери бюджета. Даже маленькие потери, которые могла рассчитать Государственная фискальная служба совместно с Минфином – 2 миллиарда гривен. Но мы пошли на такое решение – принять этот законопроект", – добавила Южанина.

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах на удовлетворил одобренный закон и они продолжили свои протесты.