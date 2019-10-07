00:57
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Почему произошло укрепление гривны в сентябре: объяснение Фурсы

      22 Читати новину українською
      Почему произошло укрепление гривны в сентябре: объяснение Фурсы
      Почему произошло укрепление гривны в сентябре: объяснение Фурсы / Иллюстративное фото

      Гривна вошла в сентябрь в "бодром настроении и хорошей форме". Что помогало гривне осенью? С одной стороны, огромный оптимизм, который разделяли и инвесторы, и общество.

      Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность".

      К теме: Что происходит с долларом: объяснение эксперта

      По его словам, инвесторы увидели пример Словакии, которая сделала реформы и это привело к укреплению ее валюты почти в 2 раза. "В итоге, гривну покупали и покупали. К тому же, в сентябре состоялся последний аукцион по размещению государственных облигаций", – добавил Фурса.

      Там Минфин предложил 5-летние облигации и неожиданно столкнулся с суперспросом. В итоге, иностранцы купили гривен больше, чем на 500 миллионов долларов за один аукцион. В страну за неделю зашло больше, чем 500 миллионов долларов. И даже учитывая активный выкуп НБУ, гривна на этом фоне подпрыгнула и дошла аж до 24,
      – заявил эксперт.

      Однако, Фурса считает, что за счет этого получился "эффект сжатой пружины", и теперь гривна делает прыжок назад вместо тихого ухода на подготовленные позиции.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 6 октября 2019 года:

      Отметим, что В Нацбанке рассказали, что они потратили 200 миллионов долларов на поддержку гривны. Это связано с тем, что предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее, наоборот – вырос. Тем временем кредитное рейтинговое агентство Standard & poor's спрогнозировало курс гривны до 2022 года – он составит 28,5 гривен.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
      6 октября
      1393
      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Инвестиции Деньги Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа
      6 октября , 22:30 Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа
      Ірина Вихрущ 400
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 октября , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 334
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 465
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 октября , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 123
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 486
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук