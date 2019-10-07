Почему произошло укрепление гривны в сентябре: объяснение Фурсы

Гривна вошла в сентябрь в "бодром настроении и хорошей форме". Что помогало гривне осенью? С одной стороны, огромный оптимизм, который разделяли и инвесторы, и общество.

Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность".

К теме: Что происходит с долларом: объяснение эксперта

По его словам, инвесторы увидели пример Словакии, которая сделала реформы и это привело к укреплению ее валюты почти в 2 раза. "В итоге, гривну покупали и покупали. К тому же, в сентябре состоялся последний аукцион по размещению государственных облигаций", – добавил Фурса.

Там Минфин предложил 5-летние облигации и неожиданно столкнулся с суперспросом. В итоге, иностранцы купили гривен больше, чем на 500 миллионов долларов за один аукцион. В страну за неделю зашло больше, чем 500 миллионов долларов. И даже учитывая активный выкуп НБУ, гривна на этом фоне подпрыгнула и дошла аж до 24,

– заявил эксперт.

Однако, Фурса считает, что за счет этого получился "эффект сжатой пружины", и теперь гривна делает прыжок назад вместо тихого ухода на подготовленные позиции.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 6 октября 2019 года:

Отметим, что В Нацбанке рассказали, что они потратили 200 миллионов долларов на поддержку гривны. Это связано с тем, что предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее, наоборот – вырос. Тем временем кредитное рейтинговое агентство Standard & poor's спрогнозировало курс гривны до 2022 года – он составит 28,5 гривен.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала