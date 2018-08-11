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Почему ребенок капризничает: советы родителям

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Почему ребенок капризничает
Почему ребенок капризничает / zhinka.net

Есть три главных причины, почему ваш ребенок может капризничать. Если удовлетворить одну из них – малыш сразу успокоится.

1. Чаще всего дети начинают капризничать и плакать из-за усталости и дискомфорта, сообщает Nashamama.

Они хотят спать, пить, есть, им жарко или давит одежда, или же что-то болит. Поэтому сначала помойте, накормите малыша, возьмите на руки и ребенок успокоится.

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2. Перевозбуждение, когда ребенок внезапно впадает в истерику, требуя чего-то от вас уже и немедленно, – это еще одна причина плохого настроения ребенка. Чтобы сбросить нервное напряжение, ребенок поневоле ищет причину – в той же сладкой вате, которую она хочет просто "уже".

via GIPHY

Поэтому старайтесь не злоупотреблять разнообразными развлечениями вроде пойти в кино или покататься на машинках. Остановитесь с малышом покормить крошками голубей или просто посмотреть на облака.

3. Когда ребенок начинает испытывать недостаток внимания – он тоже начинает капризничать. Поэтому не забывайте регулярно выражать свою любовь к чаду словами, поцелуями и совместными делами – это поможет снизить "градус" и избежать истерик.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Психология Советы Здоровье Здоровая жизнь Дети
Источник: 24 Канал
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