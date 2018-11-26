Почему стоит спать голышом: 5 причин

Перед тем как лечь спать, некоторые люди надевают удобные пижамы, многие девушки любят выбирать в качестве одежды для сна широкие футболки, некоторые – кружевные рубашки. Выбор одежды для сна практически безграничен. Но ученые утверждают, что на самом деле лучше спать голыми.

Об этом сообщает "МедикФорум".

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Причина №1: сон становится глубже

Спать голым крайне полезно, так как это позволяет заснуть намного лучше и крепче. Дело в том, что сон без одежды автоматически уменьшает температуру тела. Идеальной температурой помещения для сна является 15-19 градусов.

Спать голышом полезно для вашего здоровья

Причина №2: уровень инсулина приходит в норму

Многочисленные исследования доказали, что спать голым полезно для поддержания уровня инсулина в норме. Дело в том, что воздействие холодных температур влияет на лептин и адипонектин. Это гормоны, которые помогают сбалансировать инсулин.

Причина №3: метаболизм ускоряется

Коричневый жир сжигается в энергию для создания тепла, а также помогает поддерживать температуру тела. В совокупности это позволяет ускорить обмен веществ в организме, а значит, способствует похудению.

Сон без одежды ускорит метаболизм

Причина №4: кожа будет здоровее

Здоровье кожи зависит от многих факторов. В том числе сон нагишом позволяет сохранить ее в хорошем состоянии. Отсутствие одежды положительно сказывается на внешнем виде, так как позволяет коже дышать.

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Причина №5: это способствует улучшению отношений

В психологическом плане спать голым тоже очень полезно. Ведь, как известно, соприкосновения с открытыми участками кожи другого человека активирует выработку гормона окситоцина. Он облегчает "социальную синхронизацию".

Также известно, что спать голым полезно для отношений. Между партнерами будет мелькать химия. Ведь контакт во время секса или сна тоже расслабляет, помогает облегчить засыпание. Кроме того, есть теория, что пары, которые не перестают контактировать при засыпании и во сне, лучше спят, чувствуют большую близость друг с другом.

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