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      Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

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      Украина из-за упадка газодобывающей сферы до сих пор не перешла на пользование собственным топливом
      Украина из-за упадка газодобывающей сферы до сих пор не перешла на пользование собственным топливом / Фото из открытых источников

      Украина долгое время покупала российский газ за огромные деньги и тем самым лишь поддерживала экономику "Газпрома". В то же время, она перестала инвестировать в собственную добычу газа, что и привело к ее упадку.

      Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

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      Так называемый дешевый газ, за который потом украинцы вынуждены были дорого платить, и стал причиной того, что Украина сегодня не смогла полностью перейти на свою добычу. А это можно было сделать еще в прошлом десятилетии.

      Свой газ собственной добычи мы практически по себестоимости отдавали потребителю. Соответственно, если компания добыла газ и практически за себестоимость отдала его, то у нее не будет из чего сформировать инвестиционный потенциал, чтобы увеличить инвестиции и расширять газодобычу. Одновременно мы импортировали российский газ, который все время называли дешевым, но за который мы переплачивали колоссальные деньги. Поэтому так получилось, что мы инвестировали в экономику российского "Газпрома" и вовсе не инвестировали в свой газодобычу,
      – отметил эксперт.

      Такой сценарий был выгоден олигархам и коррумпированной власти Украины "независимо от того, какими были фамилии президентов и премьеров".

      "Поэтому собственная газодобыча была в отряде, а "Газпрому" мы переплачивали еще и в долгах. За это мы тогда рассчитались русским военным присутствием в Крыму, а теперь рассчитываемся еще и оккупацией полуострова, Севастополя и части Донбасса", – добавил Гончар.

      Кроме того, Украине сейчас нужно открывать новые газовые месторождения. Однако, из-за особенностей геологии нашего региона, вряд ли среди них будут большие или даже средние. Поэтому те месторождения, которые открывают в Украине сейчас – преимущественно малые и мелкие.

      Когда Украина сможет обеспечить себя собственным газом? По словам Михаила Гончара, Украина может полностью обеспечить себя газом собственной добычи и отказаться от импорта чужого в ближайшие 5 лет. Для этого только нужно, чтобы правительство реально начало работать над выходом страны на уровень полного самообеспечения газом, нарастив его добычу и сократив потребление. В свою очередь, это могло бы привести к снижению цены на голубое топливо для населения.

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Энергетика Газовый конфликт Газ
      Источник: 24 канал
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