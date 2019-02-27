Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

Украина долгое время покупала российский газ за огромные деньги и тем самым лишь поддерживала экономику "Газпрома". В то же время, она перестала инвестировать в собственную добычу газа, что и привело к ее упадку.

Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

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Так называемый дешевый газ, за который потом украинцы вынуждены были дорого платить, и стал причиной того, что Украина сегодня не смогла полностью перейти на свою добычу. А это можно было сделать еще в прошлом десятилетии.

Свой газ собственной добычи мы практически по себестоимости отдавали потребителю. Соответственно, если компания добыла газ и практически за себестоимость отдала его, то у нее не будет из чего сформировать инвестиционный потенциал, чтобы увеличить инвестиции и расширять газодобычу. Одновременно мы импортировали российский газ, который все время называли дешевым, но за который мы переплачивали колоссальные деньги. Поэтому так получилось, что мы инвестировали в экономику российского "Газпрома" и вовсе не инвестировали в свой газодобычу,

– отметил эксперт.

Такой сценарий был выгоден олигархам и коррумпированной власти Украины "независимо от того, какими были фамилии президентов и премьеров".

"Поэтому собственная газодобыча была в отряде, а "Газпрому" мы переплачивали еще и в долгах. За это мы тогда рассчитались русским военным присутствием в Крыму, а теперь рассчитываемся еще и оккупацией полуострова, Севастополя и части Донбасса", – добавил Гончар.

Кроме того, Украине сейчас нужно открывать новые газовые месторождения. Однако, из-за особенностей геологии нашего региона, вряд ли среди них будут большие или даже средние. Поэтому те месторождения, которые открывают в Украине сейчас – преимущественно малые и мелкие.

Когда Украина сможет обеспечить себя собственным газом? По словам Михаила Гончара, Украина может полностью обеспечить себя газом собственной добычи и отказаться от импорта чужого в ближайшие 5 лет. Для этого только нужно, чтобы правительство реально начало работать над выходом страны на уровень полного самообеспечения газом, нарастив его добычу и сократив потребление. В свою очередь, это могло бы привести к снижению цены на голубое топливо для населения.