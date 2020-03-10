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      Почему упала гривна: объяснение НБУ

      - Читати новину українською

      В Нацбанке считают, что текущая ситуация на валютном рынке является скорее следствием психологических факторов. И они краткосрочные. Повлияли на ситуацию и послепраздничные дни и распространение коронавируса в мире. Госрегулятор заверил, что имеет достаточно ресурсов для поддержки банковского рынка.

      В НБУ говорят, что готовы поддерживать стабильность украинской гривны. Даже если ухудшатся настроения населения и бизнеса под влиянием негативных новостей, передает УНИАН.

      К теме! Гривна будет падать, – Фурса

      Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке – межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны,
      – отметили представители госрегулятора.

      Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 миллиардов долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

      НБУ продает международные резервы

      В НБУ добавляют, что для предотвращения "раскачивания" курса, будут привлекать также и международные резервы. И это уже подтверждено на практике. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк за три дня продал 307 миллионов долларов, а сегодня – 250 миллионов долларов.

      Влияние праздников на валюту

      По информации регулятора, нынешний высокий спрос на валюту на межбанковском рынке типичный для послепраздничных дней. В то же время его подпитывают нервные настроения участников рынка, которые связаны с высокой неопределенностью относительно дальнейшего распространения коронавируса в мире. Влияет на такие настроения и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

      Влияние коронавируса на валюту

      В НБУ добавляют, пока эпидемия коронавируса произвела лишь ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. По их убеждению, украинский экспорт продолжает расти. Зато некоторое снижение цен на отдельные экспортные товары компенсирует дальнейшее наращивание физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители. Это приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

      Вложения иностранных инвесторов

      Кроме того, в НБУ отметили, что сокращение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства Украины в течение последних недель незначительно. Ситуация на денежно-кредитном рынке также остается стабильной. Гривневая ликвидность банковской системы сейчас составляет около 230 миллиардов гривен, а валютная – более 8 миллиардов долларов.

      Советуем ознакомиться! Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

      Падение курса гривны: что нужно знать

      Еще в начале 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривен. Валюта существенно начала дорожать 25 февраля. Происходило это на фоне эпидемии коронавируса. В начале месяца как доллар, так и евро демонстрировали длительное падение с определенными колебаниями.

      Теперь же в обменниках предлагают курс 25 – 26 гривен за доллар (покупка – продажа). Евро, в свою очередь, вырос до более 29 гривен за единицу. Последний раз такими показателями валюта отмечалась в августе 2019 года.

      Согласно официальному курсу НБУ, 10 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается последней. Так, за доллар придется выложить 24 гривны 92 копейки – это на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Евро же вырос на 54 копейки и теперь его цена составляет 28 гривен 23 копейки за единицу.

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Коронавирус Covid-19 Финансы НБУ
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