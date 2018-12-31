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      Почему УПЦ МП и ПЦУ не могут найти общего языка: Епифаний назвал причину

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      Глава ПЦУ Епифаний объяснил, почему не могут наладить диалог представители УПЦ МП и ПЦУ
      Глава ПЦУ Епифаний объяснил, почему не могут наладить диалог представители УПЦ МП и ПЦУ / Соцсети

      Глава недавно созданной объединенной Православной церкви Епифаний отметил что представители прежней Украинской православной церкви Московского патриархата вообще не идут на контакт. По его словам, диалог будет налажен только с теми, кто стремится к единению. Правда, в то же время он заявил, что среди служителей УПЦ МП есть много тех, с кем они будут налаживать взаимоотношения.

      Такое заявление священнослужитель сделал в комментарии телеканалу "Прямой".

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      "Иерархи Московского патриархата в Украине вообще не желают вести любой диалог. Мы открыты, готовы садиться за стол переговоров, находить общий язык. Но это с нашей стороны – только желание. С их стороны мы не видим желания. Мы только пересекаемся с ними на торжественных мероприятиях, государственных торжественных мероприятиях, здороваемся, и на этом все наши отношения заканчиваются", – уверяет священнослужитель.

      В то же время он подчеркнул, что диалог будет налажен только с теми, кто стремится к единению.

      "Потому что если иерарх не стремится к единению, он видит себя только в составе Русской православной церкви, то мы никогда с ним не найдем общего языка. Мы будем искать диалог с теми, кто являются украинцами, которые стремятся к единению и которые хотят иметь единую поместную православную церковь", – сказал Епифаний.

      По его словам, есть много тех, с кем они будут налаживать взаимоотношения.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний заявлял, что не поминает во время литургии в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла. Как отметил предстоятель ПЦУ, он не делает это из-за войны на Донбассе, которую начала Россия после незаконной аннексии Крыма.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      ​15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Что известно про митрополита Епифания?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден относительно существования в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

      КАКИМИ ЕЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯМИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТМЕЧАЛСЯ ЕПИФАНИЙ:​
      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Православная церковь Украины Религия Епифаний
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 31 декабря 2018
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