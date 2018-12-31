Почему УПЦ МП и ПЦУ не могут найти общего языка: Епифаний назвал причину

Глава недавно созданной объединенной Православной церкви Епифаний отметил что представители прежней Украинской православной церкви Московского патриархата вообще не идут на контакт. По его словам, диалог будет налажен только с теми, кто стремится к единению. Правда, в то же время он заявил, что среди служителей УПЦ МП есть много тех, с кем они будут налаживать взаимоотношения.

Такое заявление священнослужитель сделал в комментарии телеканалу "Прямой".

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"Иерархи Московского патриархата в Украине вообще не желают вести любой диалог. Мы открыты, готовы садиться за стол переговоров, находить общий язык. Но это с нашей стороны – только желание. С их стороны мы не видим желания. Мы только пересекаемся с ними на торжественных мероприятиях, государственных торжественных мероприятиях, здороваемся, и на этом все наши отношения заканчиваются", – уверяет священнослужитель.

В то же время он подчеркнул, что диалог будет налажен только с теми, кто стремится к единению.

"Потому что если иерарх не стремится к единению, он видит себя только в составе Русской православной церкви, то мы никогда с ним не найдем общего языка. Мы будем искать диалог с теми, кто являются украинцами, которые стремятся к единению и которые хотят иметь единую поместную православную церковь", – сказал Епифаний.

По его словам, есть много тех, с кем они будут налаживать взаимоотношения.

Напомним, ранее митрополит Епифаний заявлял, что не поминает во время литургии в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла. Как отметил предстоятель ПЦУ, он не делает это из-за войны на Донбассе, которую начала Россия после незаконной аннексии Крыма.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



​15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

Что известно про митрополита Епифания?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден относительно существования в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.