00:23
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Чому УПЦ МП і ПЦУ не можуть знайти спільної мови: Епіфаній назвав причину

      821 Читать новость на русском
      Очільник ПЦУ Епіфаній пояснив, чому не можуть налагодити діалог представники УПЦ МП і ПЦУ
      Очільник ПЦУ Епіфаній пояснив, чому не можуть налагодити діалог представники УПЦ МП і ПЦУ / Соцмережі

      Очільник нещодавно створеної об’єднаної Православної церкви України Епіфаній зазначив що представники колишньої Української православної церкви Московського патріархату взагалі не йдуть на контакт. За його словами, діалог буде налагоджено тільки з тими, хто прагне єднання. Щоправда, водночас він заявив, що серед служителів УПЦ МП є багато тих, із ким вони будуть налагоджувати взаємини.

      Таку заяву священнослужитель зробив у коментарі телеканалу "Прямий".

      Читайте також: Чи страшні покарання Москви за перехід до ПЦУ: Епіфаній зробив важливу заяву

      "Ієрархи Московського патріархату в Україні взагалі не бажають вести будь-який діалог. Ми є відкритими, готовими сідати за стіл переговорів, знаходити спільну мову. Але це з нашого боку – тільки бажання. Із їхнього боку ми не бачимо бажання. Ми тільки пересікаємося з ними на урочистих заходах, державних урочистих заходах, вітаємося, і на цьому всі наші взаємини закінчуються", – переконує священнослужитель.

      Водночас він підкреслив, що діалог буде налагоджено тільки з тими, хто прагне єднання.

      "Бо якщо ієрарх не прагне єднання, він бачить себе тільки у складі Російської православної церкви, то ми ніколи з ним не знайдемо спільної мови. Ми будемо шукати діалог із тими, які є українцями, які прагнуть єднання та які хочуть мати єдину помісну православну церкву", – зауважив Епіфаній.

      За його словами, є багато тих, із ким вони будуть налагоджувати взаємини.

      Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній заявляв, що не поминає під час літургії в церкві голову РПЦ патріарха Кирила. Як зауважив предстоятель ПЦУ, він не робить це через війну на Донбасі, яку почала Росія після незаконної анексії Криму. 

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      якими ще заявами останнім часом відзначався епіфаній:
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України УПЦ МП Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 31 грудня 2018
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      31 грудня 2018 , 22:00 Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      2416
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      31 грудня 2018 , 19:19 Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      1392
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      31 грудня 2018 , 18:04 Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      Яніна Ткачук 4323
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      31 грудня 2018 , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 1001
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      В Кремлі відреагували на чутки про розмову "на підвищених тонах" між Порошенком і Путіним
       24 жовтня 2016 , 14:42 1
      Українець оформив дубль в матчі чемпіонату Казахстану (відео)
       26 серпня 2018 , 20:29
      Ліверпуль та Манчестер Сіті зійдуться в битві за лідерство АПЛ, Барселона проти Валенсії і ще 3 топ-матчі вікенду
       5 жовтня 2018 , 13:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук