Чому УПЦ МП і ПЦУ не можуть знайти спільної мови: Епіфаній назвав причину
Очільник нещодавно створеної об’єднаної Православної церкви України Епіфаній зазначив що представники колишньої Української православної церкви Московського патріархату взагалі не йдуть на контакт. За його словами, діалог буде налагоджено тільки з тими, хто прагне єднання. Щоправда, водночас він заявив, що серед служителів УПЦ МП є багато тих, із ким вони будуть налагоджувати взаємини.
Таку заяву священнослужитель зробив у коментарі телеканалу "Прямий".
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"Ієрархи Московського патріархату в Україні взагалі не бажають вести будь-який діалог. Ми є відкритими, готовими сідати за стіл переговорів, знаходити спільну мову. Але це з нашого боку – тільки бажання. Із їхнього боку ми не бачимо бажання. Ми тільки пересікаємося з ними на урочистих заходах, державних урочистих заходах, вітаємося, і на цьому всі наші взаємини закінчуються", – переконує священнослужитель.
Водночас він підкреслив, що діалог буде налагоджено тільки з тими, хто прагне єднання.
"Бо якщо ієрарх не прагне єднання, він бачить себе тільки у складі Російської православної церкви, то ми ніколи з ним не знайдемо спільної мови. Ми будемо шукати діалог із тими, які є українцями, які прагнуть єднання та які хочуть мати єдину помісну православну церкву", – зауважив Епіфаній.
За його словами, є багато тих, із ким вони будуть налагоджувати взаємини.
Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній заявляв, що не поминає під час літургії в церкві голову РПЦ патріарха Кирила. Як зауважив предстоятель ПЦУ, він не робить це через війну на Донбасі, яку почала Росія після незаконної анексії Криму.
Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.
15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.
Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.