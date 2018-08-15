Почему в Украине продолжают расти доллар и евро: объяснение от НБУ

Курс доллара и евро в Украине продолжает расти, поскольку гривна является сезонной. Это демонстрирует опыт последних 4 лет.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта приходится на аграрную продукцию. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны, нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая в полном объеме находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", – рассказал Чурий.

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Заместитель главы НБУ напомнил, что в 2016 году колебания курсов валют начались в сентябре, в 2017 году – в августе, а в 2018 году – в июле.

Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не назвал то, что происходит сегодня, паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса,

– заверил Чурий.

О причинах снижения курса евро, замглавы НБУ пояснил, что на евро влияют совсем другие факторы. Кроме того, по его словам, все остальные курсы являются производными от доллара.

"Все остальные курсы являются производными от доллара. В последнее время ситуация на развивающихся рынках достаточно нестабильна. За месяц гривна девальвировала где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", – рассказал Чурий.

К слову, согласно курсу валют от НБУ, по состоянию на 15 августа доллар стоит 27,45 гривны, а стоимость евро составляет 31,31 гривны.