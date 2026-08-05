Под Екатеринбургом взорвалась машина директора российского предприятия, производящего дроны "Упырь"
В России недалеко от Екатеринбурга 5 августа взорвался Mercedes. В автомобиле, возможно, находился Владимир Ткачук, директор российского предприятия, производящего дроны "Упырь".
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Что известно о взрыве автомобиля под Екатеринбургом?
Источники российских пропагандистов сообщают, что директор предприятия по производству дронов "Упир" Владимир Ткачук, который, скорее всего, находился в взорвавшейся машине, в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Собеседник также отметил, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
В сети также появилось видео с последствиями взрыва Mercedes под Екатеринбургом.
Взрыв Mercedes под Екатеринбургом 5 августа: смотрите видео
Из открытых источников известно, что Владимир Ткачук является генеральным директором "Уралдронзавода". Это предприятие из Свердловской области, выпускающее FPV-дроны "Упирь", которые оккупанты используют в войне против Украины. В конце 2024 года "Уралдронзавод" попал под санкции Евросоюза.
Владимир Ткачук является генеральным директором "Уралдронзавода", производящего FPV-дроны "Упирь" / Фото российских СМИ
Кроме того, Ткачук является автором большого пропагандистского телеграм-канала "Повернутые на войне", который насчитывает 660 тысяч подписчиков.
Напомним, 1 августа в центре Москвы произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi. Тогда, по предварительным данным, погибли 5 человек, еще 21 получил ранения.
По данным российских СМИ и телеграм-каналов, в день взрыва в ресторане проходило закрытое мероприятие. Очевидцы сообщали, что там праздновали день рождения неназванного генерала.
Позже журналисты предположили, что речь шла о 55-летии главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Чайки, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В сети появились фото и видео с мероприятия, на одном из которых видна надпись "Александр 55".