К спасателям поступило сообщение о пожаре 5 ноября в 08:55. Загорелся дом на улице Клубничной.
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Нашли мертвую женщину
Спасатели установили, что в жилой комнате горел матрас на площади 0,5 квадратных метра. Пожар погасили еще до прибытия сотрудников ГСЧС.
На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины 1972 года рождения. Причина и обстоятельства данного пожара устанавливаются. На месте работали пожарные 11-й Государственной пожарно-спасательной части.
Пожар в центре Харькова
- В центре Харькова произошел пожар в 4-этажном жилом доме.
- Оттуда удалось эвакуировать 6 человек, среди которых – ребенок и мужчина с инвалидностью, а также собаку.
- Еще 4 вышли на свежий воздух самостоятельно в сопровождении спасателей. К счастью, никто не пострадал.
- Обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.