В Киеве 30 июля сторонники телеканала КРТ пришли с пикетом под стены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Там их встретили националисты из Нацкорпуса и "С14". Между ними возникли стычки.

Под зданием Нацсовета находится немало нацгвардейцев и полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал Pavlovsky News.

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Что известно об акции сторонников "КРТ" и почему возникли стычки

На акцию вышел весь коллектив телеканала из-за угрозы Нацсовета отобрать лицензию и пятой подряд проверки.

Сначала акция проходила мирно, но впоследствии произошла потасовка. Националисты заявили, что "сепарам" не место в информпространстве Украины.

Полиция вмешалась и разделила группы протестующих.

Во время потасовки один из активистов Нацкорпуса брызнул слезоточивым газом в глаза стороннику телеканала "КРТ".

Смотрите видео столкновений под Нацсоветом:

Из-за чего Нацсовет проверяет КРТ

Антигосударственные призывы

4 ноября 2019 года в эфире канала транслировалась передача "Прайм аналитика" с гостем Валентином Гайдаем, а 8 ноября 2019 года "ТБУ" с экс-депутатом Евгением Филиндашем. Как отмечает Нацсовет, там распространялись высказывания, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны и насилия и тому подобное.

Парад победы в Беларуси

9 мая в эфире этого телеканала транслировали парад Победы в Минске. Однако у Нацсовета к этому показу есть претензии технического, а не содержательного характера. Так, трансляция происходила с наличием на экране одновременно двух логотипов: КРТ и белорусского С. В отличие от белорусской программы, показ парада Победы на украинском телеканале сопровождался плашкой "LIVE". То есть зрителя информировали, что происходит прямая трансляция.

"День победы" Льва Лещенко

8 мая в передаче "Принцип Гольдарба" зафиксирована трансляция песни "День Победы" в исполнении Льва Лещенко. Фамилия этого певца содержится в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.