Это произошло в селе Визирка, что примерно в 40 километрах от Одессы. О задержании злоумышленника сообщили 13 сентября.
Громкое происшествие ранее Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали
Действительно имел гранату
Правоохранителям сообщили, что мужчина пугал людей возле магазина на улице Ново-Заградиевской. Они сразу отправились на это место и задержали подозреваемого.
У него изъяли боевую гранату Ф-1. Как злоумышленник пояснил свои действия – неизвестно.
Расположение улицы, где это произошло / Карта google
Что грозит задержанному
Правоохранители начали расследовать это событие по статье о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Похожие события в другом регионе
- 8 августа в полицию обратились жители дома на Днепровской улице в Харькове. Они сообщили о своем соседе, который угрожает взорвать дом гранатой. Туда прибыли правоохранители, которые эвакуировали людей и пошли задерживать подрывника. Однако злоумышленник в этот момент уже спал.
- 9 июня правоохранителям Харькова сообщили, что на улице Руслана Плоходько ходит мужчина с гранатой. Он якобы подходил к детям и угрожал взорвать боеприпас. Туда прибыли многие правоохранители и оградили территорию. Впоследствии они задержали злоумышленника.