120 килограммов амфетамина: наркодельцам избрали меру пресечения
В Днепре 12 апреля разоблачили мощнейшую наркогруппировку и изъяли 120 килограммов амфетамина. Прокуратура уже избрала меры пресечения для злоумышленников.
Источник:Киевская прокуратура
Согласно уголовному делу злоумышленникам может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы. Но меру наказания будет выбирать суд.
Предыстория Полиция в Днепре изъяла 120 килограммов амфетамина: это рекорд для Украины
Какие меры пресечения избрали
8 мужчинам, причастным к производству и сбыту наркотических веществ, прокуратура в Киеве избрала меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
А 2 девушки, которые были курьерами в этой преступной группе, сейчас находятся под домашним арестом.
Что известно о наркогруппировке
- 10 участников наркогруппировки задержали в Днепре 12 апреля.
- Полиция проводила спецоперацию в 4 регионах Украины.
- Во время проверки правоохранители изъяли 120 килограммов амфетамина и более тонны прекурсоров.
- Также обнаружили лабораторию для промышленного изготовления крупных партий психотропных веществ.
- Дополнительно в полиции выяснили об интернет-магазине, где сбывали наркотики за биткоины.
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