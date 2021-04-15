В Днепре 12 апреля разоблачили мощнейшую наркогруппировку и изъяли 120 килограммов амфетамина. Прокуратура уже избрала меры пресечения для злоумышленников.

Согласно уголовному делу злоумышленникам может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы. Но меру наказания будет выбирать суд.

Предыстория Полиция в Днепре изъяла 120 килограммов амфетамина: это рекорд для Украины

Какие меры пресечения избрали

8 мужчинам, причастным к производству и сбыту наркотических веществ, прокуратура в Киеве избрала меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

А 2 девушки, которые были курьерами в этой преступной группе, сейчас находятся под домашним арестом.

Что известно о наркогруппировке

10 участников наркогруппировки задержали в Днепре 12 апреля.

Полиция проводила спецоперацию в 4 регионах Украины.

Во время проверки правоохранители изъяли 120 килограммов амфетамина и более тонны прекурсоров.

Также обнаружили лабораторию для промышленного изготовления крупных партий психотропных веществ.

Дополнительно в полиции выяснили об интернет-магазине, где сбывали наркотики за биткоины.

Обратите внимание! В конце марта в Испании задержали украинских моряков. Причина – на их судне обнаружили 18 тонн наркотиков. Предварительно, это был гашиш. Сами же моряки утверждают: не знали, что именно было в мешках.