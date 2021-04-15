В Испании 27 марта задержали трех украинских моряков на судне Albatros Guard VSL. Все потому, что на корабле обнаружили 18 тонн наркотиков.

Моряки не знали о наркотиках

Происшествие случилось неподалеку Канарских островов. Правоохранители проводили спецоперацию по противодействию наркотикам.

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По данным Профсоюза союза работников морского транспорта Украины, на борту судна обнаружили гашиш.

Родственники задержанных украинцев рассказали, что те начали работать на Albatros Guard VSL в феврале 2021 года. Судно плавало под флагом Панамы.

7 апреля задержанные моряки связались с родными и сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL было в море, к нему подходило другое неизвестное судно. Из него сбросили мешки с неизвестным грузом. После этого экипажу Albatros Guard VSL приказали забрать груз на борт и доставить в порт,

– говорится в сообщении.

По словам моряков, они якобы не знали, что именно в мешках.

Правоохранители долго анализировали судно

Испанские спецслужбы проводили работу касательно Albatros Guard VSL в течение 4 месяцев. Все потому, что судно подозревали в транспортировке наркотиков.

7 декабря рыболовное судно вышло из порта Dan Over, что в Нидерландах. Правоохранители заинтересовались им из-за недавней смены собственника и отсутствия рыболовных снаряжений.

ПМРУ уже обратилась в Департамент консульской службы МИД Украины и в Посольство Украины в Испании для помощи задержанным в обеспечении их прав. В консульстве заявили, что дело на особом контроле посла Сергея Погорельцева.

Заметим, пока задержанные украинцы ожидают решения суда в тюрьме в Лас-Пальмас.

Обратите внимание! ПМРУ призывает мореплавателей внимательно проверять суда и трудовой договор. Не подписывайте контракт, если есть сомнения в отношении судна или компании работодателя.