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Под Днепром вследствие ДТП перевернулся автобус: фото и видео

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Под Днепром вследствие ДТП перевернулся автобус: фото и видео
/ dp.dsns.gov.ua/

Вечером, 8 августа, в 21:34 на дороге Днепр – Мелитополь неподалеку от населенного пункта Первомайское столкнулись автобус марки Mercedes и легковушка Opel.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

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Отмечается, что в 21:34 в службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП. На место происшествия сразу были отправлены дежурные отделения 25 и 48 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что во время движения столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу,
– говорится в сообщении.

дніпро, дтп

Спасатели вытащили мужчину из перевернутого авто

Спасатели вынуждены были прибегнуть к использованию специальных инструментов для того, чтобы вытащить водителя из автомобиля. После того, как мужчина был освобожден, его передали медикам для оказания первой помощи.

"В результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в  Синельниковскую ЦРБ, 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение", – отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

дтп, дніпро

В результате инцидента пострадали 15 человек

В настоящее время сотрудниками полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Смотрите видео: ДТП в Синельниковском районе

Напомним, в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, который ехал по маршруту Днепр-Каменское. Вследствие ДТП погибли двое человек, и еще 13 получили ранения.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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