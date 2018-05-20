Под Киевом произошло ужасное ДТП, погибла 10-летняя девочка: жуткие фото (18+)

В Борисполе в Киевской области, автобус сбил на пешеходном переходе двух девочек, которые катались на роликах. В результате аварии одна из них погибла на месте.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, передает "112 Украина".

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Отмечается, что автобус, который ехал из Чигирина в Киев, сбил девочек, когда те на роликах переезжали дорогу по пешеходному переходу. Одну из них транспорт протянул за собой около 30 метров. Десятилетний ребенок погиб на месте аварии, а вторую пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Водитель находится в полиции. Открывается уголовное производство по статье 286 УК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", – рассказал Жукович.

Под Киевом автобус сбил двух девочек, одна из них погибла

В Борисполе автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку