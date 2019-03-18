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      Под Киевом уничтожают пойму уникальной реки Ирпень: детали

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      В Ирпене, что под Киевом, городские власти дали разрешение на добычу торфа у поймы одноименной реки и на строительство жилых домов в этом живописном месте.

      Что происходит с поймой

      Пойма Ирпеня – это особо ценные земли. В середине 20 века ее осушили и использовали под сельское хозяйство.

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      И в феврале 2019 года плодородные торфяные почвы начали вывозить грузовиками. А на их место завозить строительный мусор. По такой схеме территорию обычно готовят к застройке.

      Заплава Ірпеня
      Ценные почвы вывозят, а на их месте оставляют строительный мусор

      Депутат Ирпенского городского совета Лаврентий Кухалеишвили с трепетом показал любимые места своего детства. То, что уже в ближайшее время поймы реки Ирпень могут залить бетоном и застроить многоэтажками, его касается напрямую.

      Правозащитник и директор юридической компании "Правоексперт" Сергей Гапон объяснил, что ценные земли фактически приводят в негодность

      И показывают выводы экспертиз: мол, простите, они не могут использоваться для сельского хозяйства, поэтому мы меняем целевое назначение для строительства,
      – прокомментировал он.

      Разрешение на добычу торфа дала власть Ирпеня. Хотя, по словам правозащитника, права не имела: Сергей Гапон показал документы, которые это подтверждают.

      Заплава Ірпеня
      Документы от главного управления  Госгеокадастра в Киевской области

      Но это никого не останавливает: в 2018 году городской совет внес пойму в свой генплан. Согласно нему, на месте, где сейчас идет выторфовывание планируют жилую застройку. Этим участкам местный исполком еще в июне присвоил адреса. По схожей схеме в нескольких километрах отсюда, тоже в пойме, уже достраивают два жилых комплекса.

      Заплава Ірпеня
      Жилые комплексы недалеко от поймы

      Журналисты 24 канала попросили городской совет Ирпеня объяснить, что происходит в пойме. Ответ пришлось ждать пять дней, он был немногословным.

      Заплава Ірпеня
      Ответ на обращение журналистов 24 канала

      Как это объясняет, почему вывозят торф и засыпают берега реки мусором, непонятно.

      Строительство в пойме может вызвать экологическое бедствие

      Подземные воды на этих землях очень близко к поверхности, даже выторфовывание проблематично, не говоря о застройке. Чтобы снизить уровень воды, открыли плотины в реке, чем вызвали гибель рыбы. Активисты едва ли не силой выгоняли оттуда бригады, чтобы не допустить экологической катастрофы.

      Вскоре ночью пойма загорелась, выгорели десятки гектаров. И только мокрый после зимы торф остановил катастрофу. Активисты уверены, что это был умышленный поджог. Во второй раз пойма загорелась тогда, когда журналисты 24 канала ждали ответ от местных властей.

      Заплава Ірпеня
      Пойма Ирпеня загоралась несколько раз

      Заплава Ірпеня

      Горели десятки гектаров поймы реки

      В этой истории еще много невероятного: уголовные производства, которые не мешают строить, манипуляции с назначением земли несмотря на мораторий. А еще горящие машины активистов и странным образом приобретенные участки – несмотря на отсутствие свободных земель.

      Однако городские власти отвергают все обвинения в уничтожении берегов, вместе с тем хвастаясь показательными скверами между новостройками.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство Экология
      Источник: 24 канал
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