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Поднимут ли цены на электричество в Украине: ответ Шмыгаля

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Поднимут ли цены на электричество в Украине: ответ Шмыгаля
Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

Правительство не планирует поднимать тариф на электроэнергию для населения в 2020 году. Это – важный вопрос, который сейчас согласован и находится на контроле у президента Зеленского.

Про це під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише 24 канал.

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Ми не збираємося цього року змінювати вартість електроенергії для населення,
– сказав Шмигаль.

За його словами, це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом України.

Зауважимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг раніше спростувала інформацію про нібито підвищення тарифів на електроенергію.

Своєю чергою, економістка Вікторія Войціцька в коментарі 24 каналу повідомила, що ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, а в гіршому випадку на 25%. Таку ситуацію може зумовити ідея виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Электроэнергия Новости Украины
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