Долетался вместе с "Аллигатором": в Украине ликвидировали заместителя командира вертолетного полка

На войне в Украине ликвидировали еще одного российского офицера. Украинские защитники "закобзонили" подполковника Владимира Стрельченко.

О ликвидации российского офицера информирует военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Стрельченко был командиром вертолетного полка ВС РФ.

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Подполковник мог быть ликвидирован на Юге

Сообщается, что украинские защитники сбили вертолет Ка-52 Стрельченко.

Заместитель командира 487 овп по летной подготовке подполковник Стрельченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизован,

– написал Анатолий Штефан.

Вместе с тем, в Генштабе ВСУ пока официально не подтверждали ликвидацию Стрельченко. В СМИ предполагается, что российский подполковник мог быть ликвидирован на Юге Украины.

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