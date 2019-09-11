13:13
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ

      Подыгрываем России: Фесенко высказался об увеличении рентных платежей для добывающих компаний

      9 Читати новину українською
      Владимир Фесенко
      Владимир Фесенко / kontrakty.ua

      В вопросе об увеличении в 10 раз в сравнении с Россией рентных платежей для добывающих компаний существует политическая, социальная и экономическая опасность.

      Особенно за счет того, что наши металлурги становятся менее конкурентоспособными. Об этом рассказал директор института прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью 24 каналу.

      По его словам, в Украине 60% ВВП формируется за счет экспорта, поэтому увеличение рентных платежей по сравнению с Россией, как с военно-политическим противником, в 10 раз, сделает наших металлургов менее конкурентноспособными.

      Мы сами фактически подыгрываем россиянам. Это ненормально. Каковы бы ни были внутренние конкурентные соревнования между различными олигархами, надо заботиться о национальных интересах,
      – отметил он.

      К тому же, по словам Фесенко, рост рентных платежей может привести к сокращению металлургических предприятий и рабочей силы на них.

      "Это предприятия в зоне конфликта: Мариуполь, Краматорск. Регионы рядом с зоной конфликта: Днепр, Запорожье. И даже родной город нашего Президента – Кривой Рог, что может не понравиться, между прочим, новому президенту, и об этом тоже надо помнить . Но с точки зрения именно национальной безопасности, это серьезный риск ", – отметил Фесенко.

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 50 человек, среди них дети
      сегодня
      6375
      Теги: Металлургия ВВП Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 1432
      Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра
      сегодня , 11:16 Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра
      562
      Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
      сегодня , 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
      Ігор Саджениця 162
      Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором
      сегодня , 10:28 Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором
      891
      Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире
      сегодня , 09:55 Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире
      Євгенія Мазур 541
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук