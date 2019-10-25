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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Что известно о погибшем Борохе, который предположительно был свидетелем по делу Вороненкова

      49 Читати новину українською
      Владимир Борох – биография свидетеля по делу Вороненкова
      В перестрелке в Харькове погиб Владимир Борох / Фото 24 канала, Анна Черненко

      Во время перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох – приспешник террориста "Оплота" Евгения Жилина. Также он был свидетелем в деле об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

      Биография Владимира Бороха

      Причастность к делу Вороненкова

      О причастности Бороха к делу Вороненкова рассказал адвокат Святослав Пархоменко, передает передает проект "Решетка" в фейсбуке.

       Главное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      В перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова,
      – сказал юрист.

      Что известно об убийстве Вороненкова? Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле отеля "Премьер Палац" в Киеве 23 марта 2017 года. Убийство заказал  российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Мотив преступления – политик имел ценные доказательства для украинских, а в перспективе и для международных судов, касающихся участия России в войне на Донбассе.

       

       

      Связь с "Оплотом"

      Погибший Борох был "правой рукой" раненого в перестрелке Георгия Исакова по прозвищу "Жора". Тот является криминальным авторитетом, ранее входил в руководство харьковской террористической организации "Оплот".

       Главное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      Что известно о перестрелке в Харькове?

      • Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 неизвестных выстрелили из оружия в 2 мужчин. Злоумышленники сразу скрылись с места инцидента. Правоохранители нашли их авто, оно было подожжено.
      • Впоследствии вблизи Южного вокзала на железнодорожном пути полицейские заметили мужчину, который мог быть причастным к перестрелке. Он взорвал себя гранатой на глазах у правоохранителей и погиб на месте.
      • Во время перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранения. Он в состоянии средней тяжести в больнице.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Перестрелка в Харкове Криминальные новости Новости Харькова Убийство Вороненкова
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