Что известно о погибшем Борохе, который предположительно был свидетелем по делу Вороненкова
Во время перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох – приспешник террориста "Оплота" Евгения Жилина. Также он был свидетелем в деле об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.
Биография Владимира Бороха
Причастность к делу Вороненкова
О причастности Бороха к делу Вороненкова рассказал адвокат Святослав Пархоменко, передает передает проект "Решетка" в фейсбуке.
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В перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова,
– сказал юрист.
Что известно об убийстве Вороненкова? Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле отеля "Премьер Палац" в Киеве 23 марта 2017 года. Убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Мотив преступления – политик имел ценные доказательства для украинских, а в перспективе и для международных судов, касающихся участия России в войне на Донбассе.
Связь с "Оплотом"
Погибший Борох был "правой рукой" раненого в перестрелке Георгия Исакова по прозвищу "Жора". Тот является криминальным авторитетом, ранее входил в руководство харьковской террористической организации "Оплот".
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Что известно о перестрелке в Харькове?
- Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 неизвестных выстрелили из оружия в 2 мужчин. Злоумышленники сразу скрылись с места инцидента. Правоохранители нашли их авто, оно было подожжено.
- Впоследствии вблизи Южного вокзала на железнодорожном пути полицейские заметили мужчину, который мог быть причастным к перестрелке. Он взорвал себя гранатой на глазах у правоохранителей и погиб на месте.
- Во время перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранения. Он в состоянии средней тяжести в больнице.