Что известно о погибшем Борохе, который предположительно был свидетелем по делу Вороненкова

Во время перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох – приспешник террориста "Оплота" Евгения Жилина. Также он был свидетелем в деле об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Биография Владимира Бороха

Причастность к делу Вороненкова

О причастности Бороха к делу Вороненкова рассказал адвокат Святослав Пархоменко, передает передает проект "Решетка" в фейсбуке.

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В перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова,

– сказал юрист.

Что известно об убийстве Вороненкова? Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле отеля "Премьер Палац" в Киеве 23 марта 2017 года. Убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Мотив преступления – политик имел ценные доказательства для украинских, а в перспективе и для международных судов, касающихся участия России в войне на Донбассе.

Связь с "Оплотом"

Погибший Борох был "правой рукой" раненого в перестрелке Георгия Исакова по прозвищу "Жора". Тот является криминальным авторитетом, ранее входил в руководство харьковской террористической организации "Оплот".

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Что известно о перестрелке в Харькове?