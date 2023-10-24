Сдерживал наступление россиян под Угледаром: на фронте погиб депутат Мирослав Ляшок

В Украине на войне с российскими оккупантами погиб депутат Мирослав Ляшок. Депутат районного совета от "Европейской Солидарности" погиб под Угледаром, сдерживая наступление россиян.

Мирослав Ляшок был депутатом Шосткинского районного совета. По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Ляшек еще в 2014 году отправился защищать страну. Он также был участником Революции Достоинства.

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Ляшок защищал Украину с 2014 года

После того, как Россия 24 февраля начала полномасштабную агрессию, Ляшок снова взял в руки оружие и вернулся в ряды Вооруженных Сил.

Порошенко рассказал, что Ляшок держал оборону на родной Сумщине, а затем на Востоке.

Он погиб, но остается непобежденным,

– отметил Порошенко и выразил соболезнования родным и близким депутата.

Городской голова Шостки Николай Нога тоже выразил соболезнования в связи с кончиной депутата районного совета. Он рассказал, что Ляшок один из первых поднял флаг Украины с надписью "Шостка" на Востоке.

Как сообщила прессслужба "Европейской Солидарности", летом 2022 года Ляшок взял короткий отпуск с фронта и женился на любимой.

На фронте погиб депутат районной от "Европейской Солидарности" Мирослав Ляшок / Фото сайт "Европейской Солидарности"

Потери Украины на войне