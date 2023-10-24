Сдерживал наступление россиян под Угледаром: на фронте погиб депутат Мирослав Ляшок
Источник:Петр Порошенко
В Украине на войне с российскими оккупантами погиб депутат Мирослав Ляшок. Депутат районного совета от "Европейской Солидарности" погиб под Угледаром, сдерживая наступление россиян.
Мирослав Ляшок был депутатом Шосткинского районного совета. По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Ляшек еще в 2014 году отправился защищать страну. Он также был участником Революции Достоинства.
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Ляшок защищал Украину с 2014 года
После того, как Россия 24 февраля начала полномасштабную агрессию, Ляшок снова взял в руки оружие и вернулся в ряды Вооруженных Сил.
Порошенко рассказал, что Ляшок держал оборону на родной Сумщине, а затем на Востоке.
Он погиб, но остается непобежденным,
– отметил Порошенко и выразил соболезнования родным и близким депутата.
Городской голова Шостки Николай Нога тоже выразил соболезнования в связи с кончиной депутата районного совета. Он рассказал, что Ляшок один из первых поднял флаг Украины с надписью "Шостка" на Востоке.
Как сообщила прессслужба "Европейской Солидарности", летом 2022 года Ляшок взял короткий отпуск с фронта и женился на любимой.
На фронте погиб депутат районной от "Европейской Солидарности" Мирослав Ляшок / Фото сайт "Европейской Солидарности"
Потери Украины на войне
- 19 октября в Киеве попрощались с самым молодым командиром подразделения 72 отдельной механизированной бригады "Черные Запорожцы" Сергеем Иконниковым с позывным "Монах". Он был помощником депутата Киевсовета, активистом партии "Европейская Солидарность".
- Во время выполнения боевого задания на войне погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий, с позывным "Сокол". Он отправился в армию добровольцем после начала полномасштабного вторжения России.
- В апреле на фронте погиб нардеп Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва. Барна один день не дожил до своего дня рождения – 18 апреля ему должно было исполниться 56 лет.
- Также на войне в Украине погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. Ему было 40 лет. В прошлом году летом на фронте погиб руководитель "Европейской Солидарности" во Львовском районном совете Тарас Жеребецкий. Автомобиль львовских десантников наехал на мину.