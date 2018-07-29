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Пограничники задержали выходцев из Африки которые попытались незаконно пересечь границу

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Пограничники задержали двух жителей Марокко и Алжира
Пограничники задержали двух жителей Марокко и Алжира / dpsu.gov.ua

Работники пограничной службы во Львовской области задержали двух граждан Алжира и Марокко, которые пытались пешком пересечь границу с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что в течение двух дней сотрудники отдела пограничной службы "Шегини" и "Краковец" задержали двух иностранных граждан, которые пытались попасть в Польшу в обход пунктов пропуска.

В обоих случаях информация получена пограничниками поступала от жителей приграничных населенных пунктов.

Так, в ночь с 27 на 28 июля пограничники отдела "Краковец" задержали 25-летнего гражданина Алжира, а на следующий день наряд отдела "Шегини" помешал перейти границу 23-летнему марокканцу. Оба мужчины имели при себе паспортные документы,
– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств прибытия задержанных иностранцев в Украине и организации их незаконной путешествия.

кордон, польща, українаМужчины пытались попасть в Польшу в обход пунктов пропуска

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчинам грозит штраф или административный арест, решение по делу будет принимать суд.

Теги: Госпогранслужба Новости Украины Новости Львова Новости Польши Алжир Марокко
Источник: 24 Канал
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