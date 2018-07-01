Появились фото с роскошной свадьбы норвежского биатлониста Йоханнеса Бё
25-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё сыграл свадьбу в Осло.
Бё-младший женился на своей девушке Хедди Дели, с которой встречался в течение трех лет.
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Известно, что свадьбу праздновали в Осло.
Фото с церемонии в соцсетях публикуют их гости.
Свадьба Йоханнеса Бё
На Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане Йоханнес Бё завоевал золото в индивидуальной гонке и стал двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 в смешанной гонке и эстафете.
Источник: 24 Канал
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