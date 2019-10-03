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      Полицейский ударил по лицу девушку в супермаркете Днепра: видео

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      Полицейский ударил женщину в супермаркете Днепра
      Полицейский ударил женщину в супермаркете Днепра / Скрин из видео

      В супермаркете Днепра полицейский жестко ударил по лицу девушку, которую руководство магазина обвинило в краже. Все произошло после того, как она попросила правооохранителя объяснить причину задержания.

      Инцидент произошел 1 октября в одном из магазинов EVA. Скандальный случай сняли на видео очевидцы, которые были в маркете.

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      Сотрудники магазина заподозрили двух женщин в краже товара, поэтому вызвали патрульных. Уже в помещении супермаркета одна из девушек согласилась куда-то пойти с одним из правоохранителей. Тем временем, вторая девушка попросила патрульного объяснить причину ее задержания.

      В этот момент он резко ударил ее по лицу, выбил из рук мобильный телефон и силой потащил в другую часть помещения.

      После того, как видеозапись грубого поведения правоохранителя попала в сеть, в Управлении полиции охраны Днепропетровской области начали проводить служебное расследование. Сейчас его временно отстранили от работы.

      Полицейский ударил женщину в супермаркете Днепра: видео

       

      blog_ava
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Полиция Скандал Новости Днепра
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