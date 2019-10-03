Полицейский ударил по лицу девушку в супермаркете Днепра: видео

В супермаркете Днепра полицейский жестко ударил по лицу девушку, которую руководство магазина обвинило в краже. Все произошло после того, как она попросила правооохранителя объяснить причину задержания.

Инцидент произошел 1 октября в одном из магазинов EVA. Скандальный случай сняли на видео очевидцы, которые были в маркете.

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Сотрудники магазина заподозрили двух женщин в краже товара, поэтому вызвали патрульных. Уже в помещении супермаркета одна из девушек согласилась куда-то пойти с одним из правоохранителей. Тем временем, вторая девушка попросила патрульного объяснить причину ее задержания.

В этот момент он резко ударил ее по лицу, выбил из рук мобильный телефон и силой потащил в другую часть помещения.

После того, как видеозапись грубого поведения правоохранителя попала в сеть, в Управлении полиции охраны Днепропетровской области начали проводить служебное расследование. Сейчас его временно отстранили от работы.

Полицейский ударил женщину в супермаркете Днепра: видео