Мертвого патрульного нашли в парке Победы. Сейчас произошедшее квалифицировали как самоубийство.

К теме Занял 300 тысяч долларов и исчез: в Одесской области ищут заместителя главы полиции, – СМИ

Произошедшее квалифицировали как самоубийство

На теле правоохранителя видимых признаков насильственной смерти нет. Окончательно причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Иван Митькин пропал 24 июля

Ранее стало известно об исчезновении временного исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления патрульной полиции Измаила Ивана Митькина. Мужчина отвез жену к матери и уехал по делам. С этого времени о нем ничего не было известно.

Патрульный одолжил у коллег 300 тысяч долларов

Резонансным это исчезновение стало потому, что правоохранитель одолжил у коллег огромную сумму – 300 тысяч долларов. Эти деньги якобы должен был потратить на покупку урожая зерновых. Впоследствии мужчина пропал и удалился из рабочих чатов.

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СМИ сообщали, что причиной такого поступка могла стать игровая зависимость полицейского. Подозревали его даже в обворовывании квартиры, которую снимали двое правоохранителей.