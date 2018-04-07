Полиции Львова передали 19 новеньких служебных автомобилей: фото

В пятницу, 6 апреля, правоохранители получили девятнадцать специально оборудованных автомобилей. Из них четырнадцать правоохранители будут использовать для обслуживания населения в районах области, а еще пять – во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Ключи от новых автомобилей вручали начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа, Глава Львовской ОГА Олег Синютка и Глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Четырнадцать из этих автомобилей будут закреплены для обслуживания населения за группами реагирования отделов полиции в районах, еще четыре автомобиля – для спецподразделения и один автобус для перевозки личного состава,

– прокомментировал Валерий среды.

Новые служебные автомобили оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, они намного безопаснее и комфортнее как для правоохранителей так и для граждан.

Правоохранители получили "Skoda Rapid", "Renault Duster", "Ford Transit", "Fiat Doblo" и автобус "Ataman".

Полиции Львова передали 19 новеньких служебных автомобилей

К слову, правительство Грузии одобрило указ, запрещающий государственным структурам покупать автомобили черного цвета за бюджетные средства. При этом для госслужащих рекомендовано закупать бюджетные модели автомобилей.