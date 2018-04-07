10:06
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
11°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    16°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полиции Львова передали 19 новеньких служебных автомобилей: фото

69 Читати новину українською
Полиции Львова передали 19 новеньких служебных автомобилей
Полиции Львова передали 19 новеньких служебных автомобилей / Фото из открытых источников

В пятницу, 6 апреля, правоохранители получили девятнадцать специально оборудованных автомобилей. Из них четырнадцать правоохранители будут использовать для обслуживания населения в районах области, а еще пять – во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Читайте также: В США планируют предоставить Украине оружие для защиты от снайперов

Ключи от новых автомобилей вручали начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа, Глава Львовской ОГА Олег Синютка и Глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Четырнадцать из этих автомобилей будут закреплены для обслуживания населения за группами реагирования отделов полиции в районах, еще четыре автомобиля – для спецподразделения и один автобус для перевозки личного состава,
– прокомментировал Валерий среды.

Новые служебные автомобили оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, они намного безопаснее и комфортнее как для правоохранителей так и для граждан.

Правоохранители получили "Skoda Rapid", "Renault Duster", "Ford Transit", "Fiat Doblo" и автобус "Ataman".

Поліції Львова передали 19 новеньких службових автоПолиции Львова передали 19 новеньких служебных автомобилей

К слову, правительство Грузии одобрило указ, запрещающий государственным структурам покупать автомобили черного цвета за бюджетные средства. При этом для госслужащих рекомендовано закупать бюджетные модели автомобилей.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
сегодня, 10:03 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
612
Все здесь никто и звать их никак – вот настоящая суть проживания в Луганске сейчас
сегодня, 08:39 Все здесь никто и звать их никак – вот настоящая суть проживания в Луганске сейчас
Ольга Черненко 804
Украинские авиакомпании помогают доставлять в Сирию российских наемников, – расследование
сегодня, 03:29 Украинские авиакомпании помогают доставлять в Сирию российских наемников, – расследование
1075
Между Украиной и Россией огромная расщелина: даже вата отличается
6 апреля, 21:55 Между Украиной и Россией огромная расщелина: даже вата отличается
Блог Соцмережі 7107
Контрнаступление Путина: почему Лондон оказался на пороге дипломатического поражения Москве
6 апреля, 20:00 Контрнаступление Путина: почему Лондон оказался на пороге дипломатического поражения Москве
Іван Яковина 1976
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук