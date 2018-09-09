Полиция опровергла информацию о гибели третьего человека в результате ДТП на Фонтане в Одессе

В результате смертельной аварии на 6-й станции Фонтана в Одессе погибли не три человека, как сообщалось ранее, а два. Человек, который считался мертвым, находится в реанимации.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, перед этим задев еще несколько человек на пешеходном переходе.

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"Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda. После инцидента машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где находились в это время пешеходы", – рассказывают в полиции.

Последствия смертельного ДТП в Одессе

Сначала сообщалось, что в результате три человека погибли: двое на месте и один по дороге в больницу, правда потом СМИ эту информацию опровергли.

Правоохранители, со своей стороны, говорят о двух жертвах и четырех пострадавших.

Установлено, что были травмированы, в частности, 31-летняя пассажирка автомобиля BMW. Двое прохожих погибли – ими оказались одесситка, 1962 года рождения, и 52-летний мужчина. В отношении третьего лица, который якобы умер в карете скорой помощи, информация не подтвердилась. В настоящее время указанный мужчина находится в реанимационном отделении одной из больниц города,

– добавляют в полиции.



Среди пострадавших есть и 31-летняя пассажирка BMW

Напомним, по факту аварии на Фонтанской дороге полиция задержала вероятного виновника – водителя BMW, которым оказался 27-летний одессит Олег Семиренко. По словам очевидцев, с места происшествия он пытался убежать и от него был слышен запах алкоголя.