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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция открыла уголовное производство на блогеров, которые влезли на танковый склад в Харькове

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Блогерам "светит" до 3 лет лишения свободы
Блогерам "светит" до 3 лет лишения свободы / Скриншот с видео

17 июля правоохранители открыли уголовное производство против харьковских блогеров, которые проникли на танковый состав Вооруженных сил Украины. Их обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном проникновении в жилье или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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17 июля установлено, что неизвестные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которую в дальнейшем было размещено в социальных сетях,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 15 июля на YouTube появилось видео, на котором местные блогеры сняли танковый состав Вооруженных Сил Украины, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков. За все время, пока блогеры бродили по территории склада, они не увидели ни одного человека — им не было оказано никакого противодействия.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Вооруженные Силы Украины Полиция
Источник: 24 канал
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