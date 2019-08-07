Политзаключенный Стешенко вернулся в Украину: как он пережил пытки россиян

После более года плена домой наконец вернулся политзаключенный из "списка Сенцова" Александр Стешенко. Мужчину задержали на границе с оккупированным Крымом. А позже поместили уже в подвал ФСБ, где три месяца пытали. Мужчину заставили признаться в экстремизме, но уже на суде украинец от выбитых силой показаний отказался.

Как Стешенко пытали в плену?

Александр за год и почти 4 месяца впервые дома. В апреле 2018 года он поехал к другу в Крым. Однако оказался в застенке ФСБ.

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Сначала харьковчанина арестовали за якобы хулиганство. Далее 3 месяца подвала, где выбивали признание в экстремизме. Освобожденный политзаключенный рассказывает, что его били, душили шариками или пакетами, били электрическим током и поливали водой.



Александр Стешенко / фото Харкив.UA

Россияне обвиняли его якобы Стешенко с членами Меджлиса планировал теракты в Крыму. Мужчину даже заставили оговорить людей, которых он не знал. А отсидел Александр, мол, за то, что поджег дом пророссийского Муфтия. Такой ложью на оккупированном полуострове разжигают вражду и подрывают доверие к проукраинским людям.

Мама Стешенко умерла за полтора месяца до возвращения сына

Живого сына не смогла дождаться его мама. Ее не стало полтора месяца назад.

Если бы Саша был дома, мы могли бы мать сберечь. А так мы ее потеряли! Нам его не хватало. Смерть произошла из-за нервов,

– сказала бабушка София Яценко.

28-летнего парня освободили досрочно. Бабушка Саши плачет. Говорит: не отпустит его ни на шаг и стремится накормить. К тому же, до плена Саша учился на 3 курсе университета. Что делать сейчас – не знает. Не исключает, что будет помогать таким как и сам – пленникам Кремля.

Что известно о "списке Сенцова"?В 2018 году украинский политический заключенный России Олег Сенцов объявил голодовку. В результате состояние его здоровья существенно ухудшилось и были большие сомнения относительно того, выживет ли пленник.



Впоследствии он пообещал прекратить голодовку, если российские власти освободят "всех пленных украинцев". Его адвокат Дмитрий Динзе отмечал, что их число составляет 64. При этом точный список пленников не приводился, известно лишь, что самого Сенцова среди них не было. В украинских СМИ появлялись самые разные версии этого списка.