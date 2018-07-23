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Поляку, который устроил смертельную поножовщину в Киеве, объявили подозрение

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Место нападения
Место нападения / Фото из свободных источников

Прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 28-летнему гражданину Польши по факту умышленного убийства мужа и покушении на убийство женщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

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Сейчас иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными телесными повреждениями. В настоящее время решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление работникам полиции, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Подозреваемый – гражданин Польши, 1989 года рождения. Следователями начато уголовное производство по покушению на убийство, умышленному убийству и посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, ночью, 23 июля по неизвестным причинам иностранец напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице. После этого поляк заметил пожилую женщину и, бросившись, нанес ей многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Жертвы Новости Польши
Источник: 24 Канал
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