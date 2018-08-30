"Полный рот сена и весь в песке": горе-мать оставила запущенного младенца на пляже в Одессе

На пляже в Одессе произошел инцидент, который, видимо, надолго останется в памяти отдыхающих. Неизвестная женщина сначала, будто куклу, таскала за собой запущенного двухмесячного сына, а потом оставила его чужим людям.

Об этом информирует ТСН.

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Она пыталась перелезть через забор на пляже, но поняла, что с ребенком сделать это трудно. Тогда она взяла его под мышку и продолжила свои попытки. Конечно, такое поведение привлекло внимание людей,

– рассказала одна из очевидец.

Она отметила, что ребенок выглядел грязным и неухоженным, у него был полный рот соломы и все тело в песке.

"Люди начали кричать: "Девушка, что вы делаете? Вы же ему руку сломаете!" А она в ответ: "Если он вам так нужен, то забирайте!" , – вспомнила свидетельница.

Она также добавила, что горе-мать даже не оглянулась, оставив сына и скрылась в неизвестном направлении.

Неравнодушные люди вызвали скорую. Ребенок сейчас находится в больнице с высокой температурой и бронхитом. Медики говорят, что еще день без врачебной помощи, – и ребенок бы не выжил.

Полиция сразу же бросилась искать мать, им удалось узнать, что она прибыла с ребенком на отдых в Одессу из Киевской области, ей 27 лет.

Ночью женщина сама пришла в полицию с заявлением о том, что потеряла сына. Сейчас правоохранители выясняют, стояла ли она на учете в социальных службах. Если докажут, что сознательно оставила дитя в опасности, матери грозит два года за решеткой и лишение родительских прав.

За сутки, пока ее сын в тяжелом состоянии находится в больнице, она к нему так и не наведалась.